1,7 Millionen Euro für Umbau des Wilhelm-von-Siemens-Park

Berlin. In der Spandauer Siemensstadt wird ab Ende des Monats der Wilhelm-von-Siemens-Park umgebaut und modernisiert. Insgesamt rund 1,7 Millionen Euro sollen aus der Investitionsplanung 2019 bis 2023 in das Projekt fließen. Bei den Bauarbeiten sollen zwei Wege und der Aufgang zum Rodelberg erneuert werden. Außerdem soll auf dem ehemaligen Lagerplatz des Grünflächenamtes eine Liegewiese entstehen.

„Wir haben eine historische Recherche über den Park im Rahmen der Bauvorbereitung durchgeführt“, sagt Stefan Pasch, Fachbereichsleiter für Grünflächen im Bezirksamt Spandau. Dabei habe sich auch gezeigt: Eine größere Umbau- bzw. Erneuerungsmaßnahme habe es nie gegeben.

„Wir haben den Park eben nur mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterhalten“, so Pasch. „Nun wollen wir den erholungssuchenden Nutzern wieder einen attraktiven Park bieten.“

Bauarbeiten am Wilhelm-von-Siemens-Park starten am 25. November

Wie das Bezirksamt Spandau nun mitteilte, ist als Start für die Bauarbeiten der 25. November vorgesehen. Der erste Bauabschnitt soll demnach anderthalb Jahre dauern. Dabei ist geplant, den Hauptweg des Parks ab dem Zugang Jungfernheideweg bis zum Kroppenstedtweg zu erneuern. Die Wegführung bleibt unverändert.

Außerdem soll der Kroppenstedtweg ab dem Zugang Schuckertdamm bis zum Hauptweg als asphaltierter Fuß- und Radweg ausgebaut werden. Hintergrund ist laut Pasch, dass der Weg in die Radwegeplanung des Bezirks eingebunden wurde. Fußgänger sollen aber weiterhin Vorrang haben. „Eine Asphaltdecke ist für einen vielbefahrenen Radweg die wirtschaftliche Bauweise“, erklärt Pasch.

Außerdem sind Arbeiten an den Bäumen in dem Spandauer Park geplant, wobei mehr als die Hälfte der Grünanlage als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist. Zu den geplanten Arbeiten gehöre das Freistellen von Eichen, wobei der Jungaufwuchs unter den Altbäumen entfernt werden soll. „So fällt insbesondere im Frühjahr mehr Licht auf den Boden und fördert die Artenvielfalt in der Krautschicht“, sagt Fachbereichsleiter Pasch. Die Arbeiten fänden unter Aufsicht einer ökologischen Baubegleitung statt.

Für Besucher des Wilhelm-von-Siemens-Park gibt es Einschränkungen

Der zuständige Stadtrat Frank Bewig (CDU) verspricht sich von all dem, die Qualität dieses Naherholungsgebietes zu erhöhen, wie es in der Mitteilung des Bezirksamts heißt.

Während der Bauarbeiten kann der Park weiter genutzt werden – allerdings gibt es für Besucher Einschränkungen. So ist der Zugang Dihlmannstraße/ Kroppenstedtweg gesperrt, er dient währenddessen als Baustellenzufahrt. Die anderen Zugänge bleiben geöffnet.

