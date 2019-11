Am Sonntagvormittag ist der Strom in Hakenfelde rund um die Zitadelle Spandau ausgefallen.

Stromnetz Stromausfall in Hakenfelde rund um die Zitadelle Spandau

In Hakenfelde ist es am Sonntagvormittag zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen von der Störung sind Anwohner in der Falkenhagener Str., Frieda-Arnheim-Promenade, Jagowstr., Neuendorfer Str. und Umgebung, teilte die Stromnetz Berlin GmbH mit. „Unsere Mitarbeiter sind für die schnellstmögliche Behebung der Unterbrechung bereits im Einsatz“, teilte der Berliner Verteilungsnetzbetreiber auf seiner Internetseite mit.

Nach der Störungskarte auf der Seite von Stromnetz Berlin soll derzeit auch der Strom in der Zitadelle Spandau nicht fließen. Gegen 13 Uhr solle das Problem wieder behoben sein, teilte der Verteilnetzbetreiber mit.