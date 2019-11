Schaf in Berlin durch Wolf gerissen? Behörden untersuchen

Ein Wolf steht in einem Tierpark in seinem Gehege (Archivbild)

Auf einem Kinderbauernhof in Gatow wurde ein Schaf gerissen. Ein Labor soll nun feststellen, ob es von einem Wolf angefallen wurde.

Berlin. Ein mutmaßlich durch einen Wolf gerissenes Schaf auf einem Kinderbauernhof im Spandauer Ortsteil Gatow beschäftigt die Behörden in Berlin und Brandenburg.

Wie Kerstin Stoof, Sprecherin des Vierfelderhofs, auf Nachfrage bestätigte, sei der Kadaver des Schafs bereits in der Nacht zum 31. Oktober entdeckt worden. „Das Schaf wird derzeit im Landeslabor Berlin-Brandenburg untersucht“, sagte Stoof. Mit den Ergebnissen der Untersuchung rechnet sie noch in dieser Woche.

Die „B.Z.“ hatte zuvor berichtet, dass ein Experte auch einen Wolf als möglichen Verursacher in Betracht ziehe. Die Vierfelderhof-Sprecherin will zunächst die Laboruntersuchungen abwarten, stellte aber klar: „Es gibt bislang keinerlei Anzeichen, dass ein Wolf das Schaf gerissen hat.“ Weder Besucher noch Bewohner hätten einen Wolf auf dem Bauernhof in Gatow beobachtet.

„Befragte Experten weisen darauf hin, dass Wölfe äußerst scheu sind und sie Menschen meiden. Es hat bisher keine Sichtungen gegeben. Auch nach dem Vorfall haben wir uns im Umfeld erkundigt und auch von dort keinerlei Informationen über die Sichtung eines Wolfes erhalten“, teilte der Hof weiter mit.

In Brandenburg leben deutschlandweit die meisten Wölfe

In Brandenburg wurden im vergangenen Jahr 235 Schafe getötet, 2017 waren es 325. In diesem Jahr wurden bis Mitte April bereits 74 tote Schafe den Angriffen von Wölfen zugeordnet. Auch Ziegen, Damwild und Rinder starben.

In Brandenburg leben deutschlandweit die meisten Wölfe: Nach derzeitigem Stand 37 Rudel und ein Paar. Die Zahl steigt stark an. Im vergangenen Jahr waren es noch 26 Rudel. Damit leben rund die Hälfte aller deutschen Wölfe in Brandenburg.

Derk Ehlert, Tierschutzexperte und Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, hatte zuletzt immer wieder klargemacht, dass es bislang keinen einzigen Beweis gebe, dass sich Wölfe bereits in Berlin aufhielten. Sichtungen von Wölfen in Berlin hatte es vermeintlich zuletzt am Rande des Tegeler Forsts gegeben.