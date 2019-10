Flüchtlinge in Berlin: In Spandau wird 2020 eine neue Flüchtlingsunterkunft gebaut

Eine Modulare Flüchtlingsunterkunft der ersten Generation am Senftenberger Ring im Märkischen Viertel wurde bereits gebaut. Die in Spandau geplante soll ähnlich werden.

Berlin. Ab Anfang 2020 wird in Spandau eine weitere Modulare Unterkunft für Flüchtlinge gebaut. Entstehen wird diese an der Rauchstraße 22 in Hakenfelde und Platz für rund 300 Menschen bieten. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag soll das Gebäude im Auftrag der Senatsverwaltung für Integration und des Landesamts für Flüchtlinge (LAF) bauen, in sogenannter Fertigteilbauweise, die eine besonders schnelle Errichtung ermöglichen soll.