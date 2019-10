Nach Tiefbauarbeiten wurde Teile des Radwegs an der Falkenseer Chaussee nur provisorisch geflickt.

Bei Bauarbeiten wurden Teile des Radwegs in Spandau aufgerissen und provisorisch hergestellt. Zur richtigen Erneuerung fehlt Personal.

Radverkehr Radweg an der Falkenseer Chaussee: Seit 2018 ein Provisorium

Berlin. In den vergangenen Jahren wurde an den Radwegen entlang der Falkenseer Chaussee in Spandau viel gemacht. Mehrere Hunderttausend Euro wurden investiert, um die Strecken zu sanieren, auch zu verbreitern. Dennoch bereitet ein Abschnitt dort heute Radfahrern Probleme.