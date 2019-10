Der Marktplatz in der Altstadt Spandau soll umgestaltet werden. Geprüft werden soll, ob dort ein Teich oder ein Wasserspiel installiert werden kann.

Berlin. Der Spandauer Markt soll, wie einige Plätze in und um die Altstadt, umgestaltet werden. Mehr und besser nutzbar soll er werden, die Barrierefreiheit will man verbessern und – wie es bei solchen Planungen so oft heißt – die Aufenthaltsqualität erhöhen. Ins Spiel gebracht wird nun ein weiterer Punkt, um den Markt zu verändern: eine Wasserfläche auf dem bislang fast vollständig gepflasterten Platz.