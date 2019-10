Entlang der Spree, bis zur Mündung in die Havel in Spandau, soll künftig der Spree-Rad- und Wanderweg führen.

Berlin. Der Ausbau des Spree-Rad- und Wanderwegs in Spandau und Charlottenburg ist ein Projekt, das sich bereits seit Jahrzehnten hinzieht. Die ersten Pläne dazu, den Weg bis in die Altstadt zu verlängern, sind mehr als 30 Jahre alt. Jetzt aber scheint es, als ob Bewegung in die Sache kommt. Die konkretere Planung für drei von fünf Abschnitten zwischen der Jungfernheidebrücke und der Mündung der Spree in die Havel in Spandau wurde kürzlich an ein Landschaftsarchitektenbüro vergeben.