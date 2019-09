Berlin. Der Streit um den Auftritt der Punkband Feine Sahne Fischfilet in der Zitadelle Spandau Ende August hat ein juristisches Nachspiel. Wie die Band am Freitag bei Facebook ankündigte, will sie zivilrechtlich gegen die Spandauer CDU vorgehen. Es gehe um die Verbreitung unwahrer Behauptungen, die der Band und dem Veranstalter bewusst schaden würden.

Am Mittwochabend war der Auftritt der Band Thema in der Spandauer Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Auf die Große Anfrage der AfD-Fraktion hatte Kulturstadtrat Gerhand Hanke (CDU) zunächst von einem Auftrittsverbot für die Band in der Zitadelle gesprochen. Hankes Referent hatte kurz darauf gesagt, es werde zwar kein Auftrittsverbot geben, ausgeschlossen werde in Zukunft aber die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, dem Festsaal Kreuzberg. Als Grund wurde das Zünden von Bengalos genannt, sowohl im Publikum, als auch auf der Bühne. Zudem war von der Ausgabe von Glasflaschen die Rede, womit gegen Sicherheitsbestimmungen verstoßen worden sei. Außerdem habe es statt einer Vorband vor dem Auftritt von Feine Sahne Fischfilet ab 18.30 Uhr eine politische Diskussion auf der Zitadelle gegeben, für die es keine Erlaubnis gegeben habe. Zudem seien Aufkleber an Besucher verteilt worden, die an mehreren Stellen auf der Zitadelle Spandau verklebt und laufend von Mitarbeitern des Bezirksamtes entfernt werden mussten. Feine Sahne Fischfilet weist Vorwürfe im Facebook-Post zurück Die Band nimmt in dem Facebook-Post Stellung zu den Vorwürfen. So sei die Verwendung von Pyrotechnik auf der Bühne ordnungsgemäß angemeldet und genehmigt worden. Auf das Zünden von Bengalos aus dem Publikum habe weder Band noch Veranstalter Einfluss gehabt, da das Sicherheitspersonal vom Citadel Music Festival gestellt worden sei. Zum Vorwurf, die Band habe Glasflaschen von der Bühne verteilt, heißt es: "Diese Behauptung ist falsch!" Man habe Plastikflaschen verwendet. "Vertreter der CDU waren offensichtlich selbst nicht zugegen und verbreiten nun die Lüge mit den Glasflaschen, um uns, und noch viel schlimmer der Firma, die unser Konzert veranstaltet hat, bewusst zu schaden", so die Band. Man werde deshalb zivilrechtlich "gegen die Berliner CDU sowie die Bezirkspolitiker, die diese unwahren Behauptungen verbreiten, vorgehen." Auch zum Vorwurf, dass es sich um eine nicht genehmigte politische Veranstaltung gehandelt habe, bezieht die Band Stellung: Das Gespräch sei Teil des Konzerts gewesen. Dies dem Veranstalter vorzuwerfen, sei "ein satter Skandal". Die Band schreibt: "Dass sich CDU und AfD zusammentun in dem Versuch, solche Statements, die im Rahmen einer Konzertveranstaltung, die in einer kommunalen Einrichtung wie der Zitadelle gemacht werden, zu verbieten und zu sanktionieren, lässt tief blicken und erfüllt uns mit größter Sorge." Lesen Sie auch: Party mit Feine Sahne Fischfilet in der Zitadelle Spandau Abschließend schreibt die Band: "Gerne spielen wir nochmal irgendwann in der Zitadelle. Wenn, dann aber mit dem gleichen Veranstalter."