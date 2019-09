Verwirrung um Auftrittsverbot für Feine Sahne Fischfilet

Jan ·Monchi· Gorkow, Sänger von Feine Sahne Fischfilet, beim Open-Air Konzert der Politpunkband Feine Sahne Fischfilet in der Zitadelle Spandau.

Weil es Ärger beim Konzert gab, wollte Stadtrat Hanke die Band nicht mehr in der Zitadelle sehen. Doch nun der Rückzieher.

Berlin. Die Politpunkband Feine Sahne Fischfilet kann weiterhin in der Zitadelle Spandau auftreten. Das sagte der Referent von Kulturstadtrat Gerhard Hanke (CDU) der Berliner Morgenpost. In der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am Mittwochabend hatte das noch anders geklungen. Da sagte der Hanke auf eine Große Anfrage der AfD-Fraktion: „Sie werden diese Gruppe dort nicht mehr sehen, das kann ich Ihnen zusichern.“

Stadtrat schließt erneute Zusammenarbeit mit dem Veranstalter aus Tatsächlich, so heißt es nun, werde es kein Auftrittsverbot für Feine Sahne Fischfilet in Spandau geben. Ausgeschlossen werde für die Zukunft nur eine Zusammenarbeit mit dem für das Konzert verantwortlichen Veranstalter, dem Festsaal Kreuzberg. Hintergrund ist der Auftritt, den die Punkband vor rund einem Monat auf der Zitadelle gegeben hat. Dabei soll gegen mehrere Regeln verstoßen worden sein. Unter anderem wurden während des Konzerts Bengalos gezündet, sowohl im Publikum, als auch auf der Bühne. Außerdem hatte es statt einer Vorband vor dem Auftritt von Feine Sahne Fischfilet ab 18.30 Uhr eine politische Diskussion auf der Zitadelle gegeben, für die es keine Erlaubnis gegeben habe. Dabei beruft sich das Bezirksamt auf einen Beschluss der BVV, der zum 1. Januar 2019 umgesetzt wurde. Seitdem sind parteipolitische Veranstaltungen in der Zitadelle erst nach 19 Uhr erlaubt. Zudem seien Aufkleber an Besucher verteilt worden, die an mehreren Stellen auf der Zitadelle Spandau verklebt und laufend von Mitarbeitern des Bezirksamtes entfernt werden mussten.