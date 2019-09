Gegen den Durchgangsverkehr: Altstadt Spandau bekommt Poller

Berlin. Lange wurden sie gefordert, nun sollen sie tatsächlich kommen: Poller, die in der Altstadt Spandau verhindern sollen, dass Autofahrer durch die Fußgängerzone fahren und die Strecke als Abkürzung nutzen. Installiert werden sollen sie in Abstimmung mit der Berliner Polizei hinter der Zufahrt zur Breiten Straße/ Ecke Charlottenstraße sowie an der Ecke Carl-Schurz-Straße/ Mönchstraße. Die Poller sollen versenkbar sein, sodass Rettungskräfte weiterhin in die Fußgängerzone fahren können.

Eingebaut werden sollen die Zufahrtssperren laut dem zuständigen Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU) bereits in dieser Woche, ab dem 7. Oktober werde dann die Durchfahrt verhindert sein. Das Bezirksamt reagiere mit den Pollern auf die Wünsche der Bevölkerung. Vor allem Altstadt-Bewohner und Gewerbetreibende hätten beklagt, dass immer mehr Autos verbotenerweise die Fußgängerzone befahren, heißt es in einer Mitteilung. Für den Lieferverkehr werde die Zufahrt zur Altstadt weiterhin über die bekannten Ein- und Ausfahrten möglich sein. BVV hat seit Jahren Poller für die Altstadt gefordert Auch in der Spandauer Bezirksverordnetenversammlung war die Situation in dem historischen Zentrum des Bezirks bereits Thema. Mit Anträgen haben die Fraktionen mehrfach Lösungen gefordert, einige Anträge liegen bereits fünf Jahre zurück. Kritisch sei die Situation vor allem in der Breiten Straße, weil diese gern als Abkürzung genutzt werde, sagte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Jochen Liedtke (SPD), im Sommer der Berliner Morgenpost. Vor allem in der warmen Jahreszeit sei das gefährlich. Dann stehen vor den dortigen Restaurants Tische und Stühle, an denen sich Autos vorbeidrängeln. Absehbar ist, dass die Poller, die nun kommen werden, nicht die letzten für die Altstadt sind. Auch an weiteren Zufahrten sollen versenkbare Sperren folgen, allerdings erst im Zusammenhang mit der weiteren vorgesehen Neugestaltung des öffentlichen Raums. Großer Umbau der Altstadt steht in den kommenden Jahren an Diese soll - als eines der Projekte im Rahmen des Förderprogramms „Städtebaulicher Denkmalschutz“ - in den nächsten Jahren angegangen werden. Als erstes großes Umbauprojekt ist ab dem November die Umgestaltung des Reformationsplatzes geplant. Seit dem Sommer stehen auch vor den nahen Spandau Arcaden Poller. Begründet wurden sie damit, dass man so eine „Beruhigung der Situation auf dem stark frequentierten Bereich zwischen Bahnhof und Arcaden“ erreichen wolle, hieß es damals von Seiten der Arcaden. Fußgänger sollen so vor Autos und Lieferwagen geschützt werden, die den Vorplatz zwischen Einkaufszentrum und Bahnhof unerlaubterweise befahren. Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.