Kaum neue ausgebildete Lehrer an Spandauer Schulen

Von 308 neu eingestellten Lehrern in Spandau sind nur 66 Laufbahnbewerber. In anderen Bezirken ist die Zahl deutlich höher.

Berlin. Die Verteilung von neuen Lehrern in den Berliner Bezirken ist auch in diesem Schuljahr ungleich: Während in Spandau von den neu eingestellten Lehrkräften zu nur gut ein Fünftel sogenannte Laufbahnbewerber – also klassisch ausgebildete Pädagogen – sind, machen diese in Charlottenburg-Wilmersdorf rund zwei Drittel aus. Spandaus Bürgermeister und Schulstadtrat Helmut Kleebank (SPD) kritisiert, dass der Bezirk – wie schon in den Vorjahren – erneut nur wenige „echte“ Lehrer bekommen hat. „Ich finde es für Spandau eine Katastrophe“, sagt er.