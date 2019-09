Berlin. Mit ihren neongelben Westen sind sie schon von Weitem zu erkennen: die Parkläufer, die seit dem Sommer in dem Spandauer Grünzug zwischen Rathaus und der Grenze zu Brandenburg unterwegs sind. Täglich zwischen 12 und 24 Uhr laufen sie durch die Anlagen, vom Münsingerpark weiter zum Großen Spektesee und zur Spektelake. Ihre Aufgabe: für Sicherheit sorgen und dafür, dass zwischen den verschiedenen Besuchern der Parks keine Konflikte entstehen.

In den Spektepark ist in den vergangenen Jahren viel Geld geflossen, vor allem aus dem Förderprogramm „Stadtumbau“. Investiert wurde etwa in die Badestelle, einen Mehrgenerationenplatz und verschiedene Spielflächen, insgesamt seien dabei etwa acht Millionen Euro zusammen gekommen, sagt Stefan Pasch, Fachbereichsleiter für Grünflächen und Friedhöfe in Spandau.

Spandau hat bei Pilotprojekt „sofort zugegriffen“

Entsprechend ist es ein Anliegen des Bezirks, die Anlage vor Vandalismus und Vermüllung zu schützen. Der Nutzungsdruck habe zugenommen, sagt Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU). „In der Großsiedlung im Falkenhagener Feld gibt es viele Menschen, die keinen eigenen Garten haben.“ Und wenn mehr Menschen in dem Park unterwegs sind, führe das auch dazu, dass mehr Dreck und Müll entstehen.

Bewig berichtet, er habe am Falkenhagener See in Falkensee bereits vor ein paar Jahren gesehen, dass dort Sicherheitsmitarbeiter anwesend waren. „Das fand ich klasse“, erzählt er. Damals habe allerdings das Geld gefehlt, um etwas Ähnliches in Spandauer Parks zu finanzieren. Das hat sich in diesem Jahr geändert, als die Senatsumweltverwaltung das Pilotprojekt „Parkmanager“ an den Start brachte.

Etwa vier Millionen Euro stehen dabei für alle Bezirke zur Verfügung. „Wir haben sofort zugegriffen“, sagt Bewig. Rund 120.000 Euro kostet das Spandauer Projekt. Bewigs erstes Fazit nach rund drei Monaten ist positiv. „Die Menschen fühlen sich sicherer und nutzen den Park auch abends mehr.“

Parkläufer haben vorab Weiterbildung bekommen

Beauftragt mit dem Job als Parkläufer wurden Sicherheitsmitarbeiter des Unternehmens Piepenbrock. Die Kollegen hätten alle Berufserfahrung, außerdem vorher noch eine Schulung bekommen, sagt Einsatzleiter Knut Kettmann. „Unser Hauptziel ist es, Ansprechpartner für die Bürger zu sein und ein Bindeglied zwischen Besuchern, Ordnungsamt und Polizei.“ Die Parkläufer selbst dürfen kein Parkverbot aussprechen, können bei Bedarf aber Polizei oder Ordnungsamt hinzu rufen.

Besonders oft, berichten die Parkläufer, sei das allerdings noch nicht notwendig gewesen. „Einen Polizeieinsatz gab es wegen eines offenen Feuers. Die Parkbesucher waren nicht einsichtig, am Ende wurde ein Parkverbot ausgesprochen“, sagt Kettmann. Generell seien unerlaubte Feuer, Grillen oder das Shisha-Rauchen ein Schwerpunkt bei den Einsätzen. Aber die meisten Besucher würden die neuen Parkläufer positiv sehen. „85 Prozent sind zufrieden“, sagt Necdet Üner. Große Konflikte mit Besuchern habe es bislang nicht gegeben.

Müll-Situation im Spektepark soll besser geworden sein

Was den Müll angeht, berichten die Parkläufer von einer Verbesserung. Glas und grobe Verunreinigungen von Spielplätzen seien zurückgegangen. „Die Jugendlichen ziehen sich auch zurück, wenn Kinder kommen“, sagt Üner. Zwar gehört es eigentlich nicht zu den Aufgaben der Parkläufer, Müll zu sammeln. Wenn sie etwas sehen würden, würden sie es aber trotzdem aufheben - oder von Sperrmüll Fotos machen

Einsatzgebiet der Parkläufer: der Große Spektesee in Spandau

Foto: Jessica Hanack / Hanack/ BM

und diese ans Ordnungsamt schicken, sagt Parkläufer Kara Ümer. In dem Badesee hätten sie einmal sogar einen Motorroller entdeckt, der dann mit der Unterstützung eines Spandauers aus dem Wasser geholt wurde.

Ein weiteres Thema für die Parkläufer: Wildangler, die am Großen Spektesee immer mal wieder anzutreffen sind, obwohl das Angeln nicht erlaubt ist. „Einen Zwölfjährigen haben wir mal nach Hause gebracht, nachdem wir ihn das zweite Mal erwischt haben“, erzählt André Kraft, ebenfalls aus dem Team. Ansonsten sind die Parkläufer dafür da, die Menschen anzusprechen, wenn ihnen etwas auffällt - etwa, wenn die Besucher Flaschen oder anderen Müll liegen lassen wollen.

Spandau möchte Parkläufer-Projekt fortsetzen

Auf einem kleinen, laminierten Zettel haben die Parkläufer für solche Fälle auch eine Liste mit Verhaltensregeln für die Grünanlagen dabei. Immer wieder freuen sich die Besucher aber auch, wenn sie auf die Parkläufer treffen. „Wir begleiten ältere Leute am Abend, die Gassi gehen, und begleiten sie auch mal nach Hause“, erzählt Ümer. „Manchmal brauchen sie auch nur jemanden zum Sprechen.“ Ein bisschen Psychologie und Sozialarbeit gehört eben auch zum Job dazu.

Zunächst läuft das Projekt bis Ende des Jahres. Während der Laufzeit müssen die Parkläufer Protokolle über ihre Einsätze erstellen, die an die Senatsumweltverwaltung gehen. Am Ende steht eine Auswertung des Pilotprojekts an, auch einen Vergleich zwischen den verschiedenen Ansätzen der Bezirke soll es geben. Für Stadtrat Bewig steht bereits fest: „Wenn die Mittel weiter zur Verfügung stehen, wollen wir das Programm fortsetzen.“ Dann könne sogar darüber nachgedacht werden, das Gebiet, auf dem die Parkläufer im Einsatz sind, noch auszudehnen.

