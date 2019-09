Berlin. Was den Wohnungsbau betrifft, geht es in Spandau Schlag auf Schlag. Ein gutes Beispiel ist der Ortsteil Hakenfelde. In der ersten Jahreshälfte sind dort die letzten der gut 1000 Wohnungen in den Pepitahöfen fertig geworden, die inzwischen fast vollständig vermietet sind. In gut zwei Kilometern Entfernung sollen mit dem Quartier „Speicherballett“ 600 weitere Wohnungen entstehen.

Der erste Abschnitt, der Ausbau der alten Speichergebäude gegenüber der Insel Eiswerder, soll bis 2021 fertig sein. Und von dort wiederum in Sichtweite wird zurzeit das „Trio am Park“ realisiert. Nun wurde das Richtfest für die drei Gebäude mit 145 Wohnungen an der Schützenstraße gefeiert.

Errichtet wird das „Trio am Park“ vom Bauunternehmen Kondor Wessels. Neben den Mietwohnungen sind 70 Parkplätze und mehrere Kinderspielplätze vorgesehen. Bis Ende 2020 soll das Quartier fertiggestellt sein und an den Käufer, die BMO Real Estate Partners, übergeben werden. „Wir haben riesige Entwicklungen, riesige Bauvorhaben“, sagte Baustadtrat Frank Bewig (CDU). Vieles stehe auch noch bevor. „In diesem ganzen Gebiet, dem Entwicklungsband West, bauen wir und schaffen Planungsrecht für 14.000 Wohnungen.“

Mietwohnungen richten sich an die Mittelschicht

Das „Trio am Park“ gehört dabei noch zu den ersten Vorhaben, die fertig werden. Angestoßen wurde das Projekt bereits vor Jahren. Die Wohnungen entstehen auf einer ehemaligen Industriebrache, das Grundstück gehörte davor der Gasag.

„Erste Gespräche mit dem Grundstückseigentümer gab es bereits 2014“, sagte Vincent L. M. Mulder, Geschäftsführer von Kondor Wessels Wohnen. 2017 sei das Areal schließlich gekauft worden, im September 2018 habe der Bau begonnen. „Wir konnten das Grundstück zu einem Preis erwerben, der uns einen Wohnungsbau für ein breites Klientel ermöglicht“, so Mulder, der betonte, dass in Hakenfelde keine Wohnungen für die Oberschicht entstehen sollen. Zu den genauen Mietpreisen wollte sich die BMO Real Estate Partners, aber noch nicht äußern.

Für Konder Wessels ist es das zweite Projekt, das in den vergangenen Jahren in Spandau realisiert wird. 2017 entstanden, ebenfalls in Zusammenarbeit mit BMO Real Estate Partners, knapp 120 Wohnungen in der Siemensstadt. „Spandau hat großes Potenzial, das sieht man auch an den ganzen Projekten zurzeit“, sagte Mulder, der mit einem Lachen hinzufügte: „Wir können sagen, dass wir hier waren, bevor die anderen kamen.“

Diskussion über den öffentlichen Nahverkehr

Die vielen Wohnungsbauprojekte haben in Spandau aber auch zu einer regelmäßig wiederkehrenden Diskussion über den öffentlichen Nahverkehr geführt. Gerade das nur mit Bussen angebundene, aber wachsende Hakenfelde spielt dabei eine besondere Rolle. In den vergangenen zehn Jahren sind bereits knapp 4500 Einwohner in dem Ortsteil hinzugekommen, weiteres Wachstum wird erwartet.

Auch beim aktuellen Richtfest verwies Stadtrat Bewig erneut auf das Problem. „All die Wohnungsbauprojekte finden statt, ohne dass ein nachhaltiges Verkehrskonzept entwickelt wird“, sagte Bewig. „Das ist auch ein Problem in der Vermittlung gegenüber den Bürgern.“ Ihnen zu sagen, dass künftig noch ein Bus mehr fahre, sei das falsche Signal.

„Deshalb wollen wir weiter Druck machen“, betonte Bewig, der dabei auf die Siemensbahn verwies. Bewig wie auch Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) fordern, dass diese nicht nur reaktiviert, sondern bis nach Hakenfelde verlängert wird.