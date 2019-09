So soll das neue Begegnungszentrum Zuversicht am Brunsbütteler Damm aussehen.

Berlin. Das geplante neue Stadtteilzentrum in Staaken nimmt Form an - erst kürzlich wurde der Siegerentwurf für das künftige Gebäude ausgewählt. Entstehen soll es auf dem Gelände der Zuversichtskirche, die für das neue Zentrum zusammen mit den weiteren Bestandsgebäuden abgerissen wird. Die Kirche will man dafür in den Neubau integrieren. Mit ihm sollen Anwohner rund um die Louise-Schröder-Siedlung einen neuen Anlaufpunkt bekommen, mit sowohl kulturellen als auch sozialen Angeboten.