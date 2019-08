Clan-Kriminalität in Berlin: Shisha-Bar geschlossen - es bestand Lebensgefahr

Nach Neukölln finden nun auch in anderen Bezirken Großkontrollen in Shisha-Bars statt. Am Dienstag schlossen die Ermittler einen Laden.

Was in Neukölln nahezu wöchentlich der Fall ist, passiert nun auch in anderen Berliner Bezirken. Am Dienstagabend rollte ein Razzia durch mehrere Shisha-Bars in Spandau. Und die Ermittler wurden fündig. In einem Laden entdeckten sie knapp 60 Kilogramm unversteuerten Shisha-Tabak. Eine Bar schlossen sie ganz. Es bestand Lebensgefahr.