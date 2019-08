Besonderer Filmspaziergang soll Neugier auf Spandau wecken

2013 gab es bereits einen Filmspaziergang in Spandau, am 28. September ist nun eine zweite Auflage geplant.

Im September gibt es in der Altstadt ein Freiluftkino der besonderen Art: Der Film „Der Hexer“ wird an mehrere Häuser projiziert.

Spandau.. Ein ungewöhnliches Projekt soll Besucher in die Spandauer Altstadt führen: Die bezirkliche Wirtschaftsförderung und die Betreiber des OpenAirKinos Spandau organisieren im kommenden Monat einen Filmspaziergang. Dabei soll sich die historische Altstadt in ein „begehbares Kino“ verwandeln. Der gezeigte Film wird nicht nur auf die Leinwand des Spandauer Freiluftkinos projiziert, sondern auch auf verschiedene Fassaden. Besucher laufen so von Station von Station, sehen nicht nur den Filmklassiker „Der Hexer“ - passenderweise in den 60er Jahren auch in Spandau gedreht -, sondern entdecken gleichzeitig die Fußgängerzone.