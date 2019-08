Car-Sharing-Anbieter kommt in die Wilhelmstadt

Berlin.. Bislang konzentrieren sich viele Sharing-Anbieter auf das Zentrum Berlins. Nun kommen Leihfahrzeuge auch in die Spandauer Wilhelmstadt: Wie das Unternehmen Oply mitteilt, werden ab sofort zwei Autos dort zur Verfügung stehen, konkret im Bereich zwischen Wilhelmstraße und Götelstraße. Es ist die erste sogenannte Nachbarschaft in Spandau, die Oply in sein Geschäftsgebiet aufnimmt.

Mit dieser Entscheidung reagiere man auf die hohe Nachfrage nach Car-Sharing von Kunden aus der Region, heißt es in der Mitteilung des luxemburgischen Unternehmens. Dieses ist erst seit Februar in Berlin vertreten, damals war es mit 200 Autos gestartet. Zum Konzept des Car-Sharing-Anbieters gehört es, Fahrzeuge verstärkt jenseits der Innenstadt abzustellen.

Vor allem zu den Branchen-Größen Drive Now und Car2go will Oply damit eine Alternative darstellen. Car2go ist laut Website zwar auch in einem Teil Spandaus verfügbar - allerdings zahlt, wer sein Auto dort abstellen will, eine Zusatzgebühr. Zum Geschäftsgebiet von Drive Now gehört im Bezirk nur ein Teil der Nonnendammallee, außerdem ein kleiner Bereich im Gewerbegebiet nahe der Charlottenburger Chaussee.

Zonen außerhalb des S-Bahn-Rings entwickeln sich laut Oply gut

„Wir sind mit der Entwicklung in Berlin sehr zufrieden, auch mit den Zonen außerhalb des S-Bahn-Rings. Deshalb die Entscheidung für Spandau”, erklärt Oply-Geschäftsführerin Katharina Wagner in einer Mitteilung. „Wir haben das Ziel, möglichst vielen Menschen Zugang zu unserem flexiblen Car-Sharing zu bieten, um das eigene Auto für unsere Nutzer obsolet zu machen.“

Wer ein Auto bei Oply mietet, muss dieses nach Ende der Mietzeit wieder in der Nachbarschaft abstellen, in der die Fahrt begonnen wurde. Die Buchung funktioniert über eine Smartphone-App. Das Auto muss für mindestens eine Stunde gemietet werden, das Limit liegt bei 27 Tagen. Die beiden Fahrzeuge in der Wilhelmstadt - eines aus der Kategorie Familie, eines aus der Kategorie City - kosten sechs Euro pro Stunde, geplante Fahrten sind für 45 Euro am Tag möglich. 150 Kilometer sind inklusive, jeder weitere kostet 19 Cent.

Oply war in Berlin bereits im Mai um zehn Nachbarschaften gewachsen - und das Wachstum soll, gerade in weniger zentralen Stadtgebieten mit geringem Car-Sharing-Angebot, weitergehen. Angekündigt wird schon jetzt, dass es nicht bei einer Zone in Spandau bleiben soll. Oply ziehe bereits weitere neue Nachbarschaften im Bezirk in Erwägung, so Geschäftsführerin Wagner.

