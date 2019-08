Haus für jugendliche Systemsprenger entsteht in Spandau

Die Baupläne stehen: In Spandau will der Verein Freestyle ein Haus so umbauen, dass dort Wohnungen und Schlafmöglichkeiten für wohnungslose Jugendliche entstehen. Im Bild: Vorstandsmitglied Benjamin Zwick

Der Verein Freestyle betreut Jugendliche, die am Rand der Gesellschaft stehen. In Spandau werden nun kleine Apartments für sie gebaut.

Berlin.. Noch sind Haus und Hinterhof eine Baustelle. In gut einem halben Jahr aber soll hier, an der Neuendorfer Straße in Spandau, ein Ort entstehen, an dem jugendliche „Systemsprenger“ ein sicheres Zuhause finden. Jugendliche also, die bisher erfolglos durch Jugendhilfemaßnahmen gelaufen sind und in Gruppen nur schwer integrierbar sind. Vielen von ihnen sind wohnungslos oder davon bedroht. Für sie plant der Verein „Freestyle“ in Spandau kleine Wohnungen und betreute Übernachtungsmöglichkeiten.