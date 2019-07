Die Dog Station am Südpark in Spandau wurde seit Monaten nicht entleert. Nun soll sie abgebaut werden.

Berlin.. Entleert und befüllt wurden sie schon lange nicht mehr: Die Dog Service Stations in Spandau, an denen Hundebesitzer Recyclingpapiertüten entnehmen und auch entsorgen konnten. Entsprechend ist das Bild, dass sich einem etwa am Südpark, aber auch an der Seegefelder Straße bietet: Die Stationen sind vollgestopft mit Hunde-Kotbeuteln, teilweise liegen sie daneben auf dem Boden.