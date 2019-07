Berlin.. Seit kurzem stehen sie an dem Vorplatz vor dem Haupteingang der Spandau Arcaden: Rund 30 Poller, die verhindern, dass Autofahrer auf den Platz fahren können. In den sozialen Netzwerken wurde bereits spekuliert, was es mit der Absperrung auf sich hat. Sollen in Spandau nun auch verstärkte Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden?

Mit Sicherheit haben die Poller durchaus etwas zu tun – in dem Sinne, als dass sie Fußgänger vor Autos und Lieferwagen schützen sollen, die den Vorplatz unerlaubterweise befahren. „Damit der Fußgängerstrom, insbesondere zwischen Bahnhof und Spandau Arcaden, nicht durch unberechtigtes Befahren und Abstellen von Fahrzeugen, zum Beispiel zu Lieferzwecken, gestört wird, wurden kürzlich neue Poller installiert“, erklärt Tobias Bluhm, Marketing Manager der Spandau Arcaden. Poller sollen Situation zwischen Bahnhof und Spandau Arcaden beruhigen Besonders die Belieferung des gegenüber der Arcaden liegenden Bahnhofs sei ein Problem gewesen, weil dafür Fahrzeuge auf das Gelände fuhren, auf dem immer auch viele Fußgänger unterwegs sind. „Insgesamt geht es um eine Beruhigung der Situation auf dem stark frequentierten Bereich zwischen Bahnhof und Arcaden“, so Bluhm. Die Poller sind dabei zum Teil absenkbar, Fahrzeuge mit Berechtigung, vor allem aber Einsatzwagen von Polizei oder Feuerwehr können also weiterhin auf den Platz gelangen. Falschparker werden sich durch die Poller allerdings wohl weniger abhalten lassen - die Sperren sind einige Meter von der Straße entfernt aufgestellt worden. Jochen Liedtke, Vorsitzender des Spandauer Verkehrsausschusses (SPD), hat ebenfalls bereits beobachtet, dass der Platz zwischen Einkaufszentrum und Bahnhof befahren oder zum Parken genutzt wird. „Vor allem auch in den Abendstunden, wenn das Befolgen von Regeln abnimmt, sind die Flächen schon mal zugestellt“, sagt er. Als Schutz für Fußgänger und Fahrradfahrer findet er die Installation der Poller deshalb gut. Seit langem wird über Sperrmaßnahmen für die Altstadt Spandau diskutiert Ähnliches würde er sich auch für die nahe Spandauer Altstadt wünschen. In der Fußgängerzone gibt es ebenfalls das Problem, dass sie unerlaubterweise befahren wird und Autos wie Lieferwagen in den Straßen und auf dem Marktplatz parken. Besonders kritisch sei die Situation in der Breiten Straße, sagt Liedtke, weil diese gern als Abkürzung genutzt werde. Vor allem in der warmen Jahreszeit sei das gefährlich. Denn dann stehen vor den dortigen Restaurants Tische und Stühle, an denen sich Autos vorbei durch die enge Straße drängeln. In der Spandauer Bezirksverordnetenversammlung gab es bereits mehrere Anfragen und Anträge zu dem Thema, mit denen die Fraktionen Lösungen forderten, um das Befahren der Altstadt zu verhindern. Einige Anträge liegen bereits fünf Jahre zurück, an der Situation geändert hat sich aber noch nichts. Diskutiert, sagt Liedtke, werde das Thema immer wieder. „Aber es braucht jemanden, der sich richtig hinter das Projekt klemmt.“ Poller für die Altstadt werden bei Untersuchung überprüft Hoffnung auf eine Lösung gibt es aber noch: Das laufende Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“, bei dem verschiedene Orte und Plätze in der Altstadt umgestaltet werden, beinhaltet auch eine verkehrliche Untersuchung. Dabei sollen unter anderem Vorschläge erarbeitet werden, wie der illegale Verkehr in der Fußgängerzone minimiert werden kann. Überprüft wird dabei auch die Möglichkeit, versenkbare Poller an den Zufahrten zur Altstadt zu installieren. Abhängig von dem Ergebnis der Untersuchung soll dann im Rahmen des Förderprogramms auch eine Umsetzung erfolgen. Wann genau, das ist allerdings offen. Die Laufzeit des Förderprogramms endet 2025. Spätestens bis dahin also sollte auch in der Altstadt etwas passiert sein. Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.