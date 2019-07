Die Linde in der Zitadelle war 500 Jahre alt. Nun mussten große Teile entfernt werden.

In den vergangenen Jahrzehnten wurde versucht, den alten Baum im Hof der Zitadelle zu retten. Am Ende blieben die Versuche erfolglos.

Stamm abgestorben Spandau lässt 500 Jahre alte Linde an der Zitadelle fällen

Berlin. 500 Jahre lang gehörte die Linde im Hof der Zitadelle Spandau zu der Festung dazu, nun musste sie aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden. Das teilte das Bezirksamt mit. Die Rettungsversuche seien vergebens gewesen, heißt es. In den vergangenen Jahrzehnten hatte man versucht, die Linde zu erhalten, in dem sie an den Seiten abgestützt und die Krone immer wieder beschnitten wurde.