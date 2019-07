Die Adamstraße in Wilhelmstadt. In diesem Gebiet gab es zuletzt besonders viele Umwandlungen von Mietshäuserin in Eigentumswohnungen.

Berlin.. Spandau soll zwei Milieuschutz-Gebiete bekommen. Das geht an diesem Freitag aus dem erschienenen Berliner Amtsblatt hervor. Demnach hat das Bezirksamt kürzlich beschlossen, sogenannte soziale Erhaltungsverordnungen für zwei Bereiche aufzustellen. Einer umfasst Teile der Altstadt/Neustadt, der zweite Teil die Wilhelmstadt. Beide Gebiete wurden bereits häufiger im Zusammenhang mit Milieuschutz genannt, auch weil es dort zuletzt die meisten Umwandlungen von Mietshäusern in Eigentumswohnungen in Spandau gegeben hatte.