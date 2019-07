Spree-Radweg von Charlottenburg bis zur Altstadt Spandau: Darum ist die Umsetzung so schwer

Am Grützmachergraben in Spandau soll für den Spree-Rad- und Wanderweg voraussichtlich eine Brücke über die Spree gebaut werden.

Spandau.. Die ersten Pläne, den Spree-Radweg von Charlottenburg bis zur Altstadt Spandau zu verlängern, sind inzwischen mehr als 30 Jahre alt. Wann es in die Umsetzung geht, ist jedoch immer noch offen. „Zum derzeitigen Zeitpunkt lässt sich noch kein konkretes Datum nennen“, teilt die Senatsverkehrsverwaltung auf die Frage zu einem möglichen Baubeginn mit. Immerhin: Die Planung für den Ausbau zwischen der Jungfernheidebrücke in Charlottenburg und der Mündung der Spree in die Havel in Spandau wird noch vorangetrieben – seit 2018 ist das landeseigene Unternehmen InfraVelo dafür zuständig. Für den ersten von drei Teilabschnitten wurde vor einigen Wochen die Planungsleistung ausgeschrieben. „Das Vergabeverfahren läuft derzeit“, heißt es.