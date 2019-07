Müllfrei feiern: Besonderes Open-Air steigt in Spandau

Berlin. Die Open-Air- und Festival-Saison ist in vollem Gange. An Events, bei denen im Freien getanzt und gefeiert werden kann, mangelt es auch in Berlin wahrlich nicht. Dennoch sticht das „Wasteless - Free Orgänik Opên Äir“, das am Sonnabend in Spandau stattfindet, heraus. Denn dort geht es nicht nur um die Musik, sondern auch um Nachhaltigkeit und darum, möglichst müllfrei zu feiern.

Initiator des Tagesfestivals ist das Kollektiv „Räuberherz“, zudem fünf Berliner gehören. Der Freundeskreis schätzt zwar die vielen Festivals in der Hauptstadt, wollte bei ihnen aber die Vermüllung, die Zigarettenstummel auf der Erde und die Generatoren, die die Umwelt belasten, nicht länger hinnehmen. Also entschieden sie, ihr eigenes, nachhaltiges Open-Air zu veranstalten.

Organisatoren des Wasteless Open Airs haben neue Partner gefunden

Bereis im vergangenen Sommer hat das Kollektiv ein müllfreies Open-Air auf der Spandauer Insel Gartenfeld organisiert. Genauer: Auf einer Grünfläche inmitten eines Gewerbeparks. Die Veranstaltung sei ein voller Erfolg gewesen, sagt Max Birkenhagen, einer der Organisatoren. Schätzungsweise 1500 Menschen seien gekommen. „Unser Konzept scheint großen Anklang zu finden.“

Stephan Pietack, Max Birkenhagen, Nick Preuß (v.l.) gehören zu den Organisatoren des Wasteless Open Air in Spandau.

Foto: Jessica Hanack / Hanack/ BM

Das zeigt sich auch daran, dass das „Räuberherz“-Kollektiv Partner gefunden hat, die das Festival in diesem Jahr unterstützen, darunter die Kreativagentur „Zentralnorden“. „Das Open Air hat so hohe Wellen geschlagen, dass viele Leute auf uns zugekommen sind und wir jetzt mit anderen Kollektiven zusammenarbeiten“, erzählt Birkenhagen.

Zum Nachhaltigkeitskonzept des Wasteless Open Airs gehört es einerseits, Müll möglichst zu vermeiden, etwa, in dem es für Getränke keine Plastikbecher gibt, sondern Glasflaschen genutzt werden. Müll, der sich nicht verhindern lässt, soll an einer „Trennstation“ zumindest ordentlich sortiert gesammelt werden - und nicht auf der Wiese, in Sträuchern oder Büschen landen. Für das Essen wird mit einem Foodtruck kooperiert, der für seine Gerichte möglichst regionale und biologische Produkte verwendet. Auch die Getränke kommen von Unternehmen, die Wert auf biologischen Zutaten legen.

Veranstalter setzen auf Kompost-Toiletten und CO2-Zertifikate

Und es geht noch weiter: Gewöhnliche Dixi-Klos ersetzen die Berliner durch Kompost-Toiletten. Bei diesen wird Rindenmulch in die Behälter geleitet, sodass der Inhalt später als Dünger genutzt werden kann. Für die anfallenden CO2-Emissionen wird am Ende eine Gesamtrechnung erstellt, der Betrag soll dann mit CO2-Zertifikaten von atmosfair ausgeglichen werden. Neu ist dieses Mal ein Upcycling-Workshop, bei dem unter anderem aus alten Fahrradschläuchen und Gardinenstangen Blumen gebastelt werden.

Im vergangenen Jahr, erzählt Birkenhagen, habe es tatsächlich gut funktioniert, den Müll soweit wie möglich zu reduzieren. „Wir sind danach über das gesamte Gelände gegangen und haben jeden Zigarettenstummel und jedes kleine Stück Plastik aufgesammelt, aber das war wirklich minimal“, sagt er. „Es gab viel positives Feedback, die Menschen fanden das toll.“

Finanzierung läuft über den Verkauf von Getränken

Finanziert wird das Open-Air ausschließlich über den Getränkeverkauf. Eintritt zahlen müssen die Besucher nicht - auch das gehört zum Konzept dazu. Weil es im vergangenen Jahr so gut lief, habe man sich aber entschlossen, dieses Mal „tiefer in dei Tasche zu greifen“, sagt der Organisator. Unter den engagierten Künstlern ist das bekannte DJ-Duo „Monkey Safari“, das weltweit auftritt.

Auch deshalb betont Max Birkenhagen: „Früh kommen lohnt sich.“ Mehr als 2000 Menschen könnten, vor allem aus Sicherheitsgründen, nicht auf das Gelände gelassen werden.

Service zum Wasteless Open Air in Spandau

Beginn: Sonnabend, 6. Juli, um 14 Uhr

Adresse: Gartenfelder Straße 28 in Spandau

Erreichbarkeit: U7 bis Paulsternstraße, Bus 133/N33/X33 bis Gartenfeld

Eintritt: frei

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.