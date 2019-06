Das Werner-von-Siemens Centre for Industry and Science soll Start und später fester Bestandteil der Siemensstadt 2.0 sein.

Berlin. Es ist ein Schritt in Richtung Siemensstadt 2.0: das „Werner-von-Siemens Centre for Industry and Science“. Dahinter steckt eine Forschungskooperation, an der Siemens, die Technische Universität (TU), die Fraunhofer-Gesellschaft, die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und weitere Partner aus der Wirtschaft beteiligt sind.