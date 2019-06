Trotz Ferien: Vorbereitungen für das neue Schuljahr laufen

Spandau. Noch fünf freie Wochen liegen vor den Berliner Schülern. Trotz Ferien laufen aber die Vorbereitungen für das neue Schuljahr – und das in Spandau auf mehreren Ebenen. Es geht um das Personal, die neuen Klassen und das kostenlose Mittagessen.

Zudem stehen an zehn Schulen Bauarbeiten an, darunter die Siegerland-Grundschule (Kosten rund 7,3 Millionen Euro), die Schule am Staakener Kleeblatt (Kosten rund 5,9 Millionen Euro) und die Paul-Moor-Grundschule (Kosten rund 5,4 Millionen Euro). Insgesamt sollen im Bezirk fast 25 Millionen Euro investiert werden.

Personalausstattung an Spandauer Schulen zuletzt bei 102 Prozent

Was die Lehrkräfte betrifft, zeigen sich Spandaus Schulaufsicht und das Bezirksamt optimistischer als im vergangenen Sommer. Im Juni habe die Personalausstattung an Spandauer Schulen 102 Prozent betragen, nur rund 2,2 Prozent des Unterrichts seien zuletzt ausgefallen. „Im kommenden Schuljahr 2019/20 ist davon auszugehen, dass die Personalausstattung sich ebenfalls mit diesem Wert einspielt“, teilte Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) in einer Vorlage mit. Laut Schulaufsicht sehe die personelle Situation „sehr gut“ aus.

Dafür kann es in manchen Klassen voll werden: Vor allem die achte Jahrgangsstufe an Sekundarschulen stellt, auch durch wechselnde Schüler aus Willkommensklassen und von Gymnasien, eine Herausforderung dar. Um alle unterzubringen, soll die Klassengröße, in Abstimmung mit den Schulen, über das eigentliche Maximum von 26 Schülern hinaus erhöht werden. Noch sei jedoch nicht klar, ob das ausreichen werde, so ein Vertreter des Schulamts.

Bezirk bei kostenlosem Mittagessen auf gutem Weg

Beim kostenlosen Mittagessen sieht Tanja Latsch von der Schulaufsicht Spandau auf einem guten Weg. Alle Schulen hätten ein eigenes Konzept entwickelt. „Wir haben nur noch wenige Schulen, bei denen wir das eine oder andere Problem sehen, und sind zuversichtlich, dass wir diese bis zum Ende der Ferien gelöst bekommen“, sagte sie. Konkret wurden drei Schulen genannt, an denen die räumliche Situation eine Herausforderung sei.