Teil der Heerstraße wird für den Verkehr gesperrt

Berlin. Sommerferien sind Baustellen-Zeit - auch auf der Heerstraße. Dort stehen Sanierungsarbeiten an, weshalb der Spandauer Abschnitt zwischen Gatower Straße und Pichelsdorfer Straße, einschließlich der Nebenfahrbahnen, für den Verkehr gesperrt wird. Die gute Nachricht ist: Der Berufsverkehr ist - sollte der Zeitplan eingehalten werden - wohl nur an einem Tag betroffen. Die Sperrung ist laut Bezirksamt vom Freitag, 5. Juli, um 9 Uhr, bis Montag, 8. Juli, um 5 Uhr vorgesehen. Gearbeitet wird entsprechend auch am Wochenende und in der Nacht.

Bei den Bauarbeiten soll die vorhandene Fahrbahndecke abgetragen und die Asphaltdeck- und Binderschicht erneuert werden. Gleichzeitig wollen die Berliner Wasserbetriebe Arbeiten an ihren Anlagen durchführen. Die Sanierung der Straße sei dringend notwendig, sagt Spandaus Verkehrsstadtrat Frank Bewig (CDU). In Teilbereichen würde die Fahrbahn schon jetzt die erforderliche Griffigkeit nicht mehr aufweisen. Ohne Sanierung müsste die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert werden, so Bewig weiter. Busse werden während der Bauarbeiten umgeleitet Betroffen von den Bauarbeiten ist auch der öffentliche Nahverkehr. Busse der Linien X34, X49, M49, 136 und 236 werden während des Zeitraums umgeleitet. Autofahrern wird empfohlen, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren. Eine Umleitungsstrecke soll über Nennhauser Damm, Brunsbütteler Damm, Klosterstraße und Pichelsdorfer Straße führen; Informationstafeln werden aufgestellt. Das Bezirksamt verweist zudem darauf, dass es während der Bauarbeiten zu Lärmbelästigungen kommen kann. Finanziert wird die Sanierung aus Sondermitteln des Straßensanierungsprogramms 2019 von der Senatsverkehrsverwaltung. Schon 2016 und 2017 waren Teile der Heerstraße saniert worden. Der diesjährige Abschnitt sei jedoch deutlich größer, so Stadtrat Bewig. Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.