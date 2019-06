Neu gegründete Initiative kritisiert Radwege in Spandau

Berlin. Dass Radfahren in Spandau sicherer wird und mehr Spaß macht - das war ein gemeinsamer Wunsch von den Engagierten, die nun das „Netzwerk fahrradfreundliches Spandau“ neu gegründet haben. 15 Engagierte - vom Schüler bis zum Rentner - haben sich in dieser Woche erstmals getroffen, um sich dafür einzusetzen, die Bedingungen für Radfahrer im Bezirk zu verbessern. „Ich war positiv überrascht, dass so viele gekommen sind, die wollen, dass im Bezirk mehr passiert“, sagt Angelo Bienek vom Verein „Changing Cities“, der Sprecher des Netzwerks ist.

Vor zwei Jahren wurde es bereits ein erstes Mal gegründet, allerdings Anfang 2018 vorübergehend wieder eingestellt. Die Resonanz, berichtet Bienek, sei damals zu gering gewesen. Aber er ist optimistisch, dass es dieses Mal erfolgreicher läuft. Eine Agenda, was in Berlin und gezielt in Spandau erreicht werden soll, sei bereits aufgestellt worden. Dazu zählen: Breite Radwege, sichere Schulwege, verbesserte Sichtbeziehungen zwischen Auto- und Radfahrern. „Man muss bessere Angebote schaffen, und das schnell.“

Problem-Radwege an der Charlottenburger Chaussee und am Rohrdamm

Bienek, selbst gebürtiger Spandauer und viel mit dem Rad im Bezirk unterwegs, kann einige Stellen nennen, an denen die Situation für Radfahrer nicht ideal ist. Da ist der Radweg an der Charlottenburger Chaussee, nahe dem U-Bahnhof Ruhleben, der bereits seit 2017 gesperrt ist; der Zustand ist zu schlecht. „Eine Hauptpendler-Route von Spandau nach Charlottenburg wird einfach vernachlässigt“, sagt Bienek. Pläne und einen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung zur Erneuerung gibt es, auch einer der neuen Radschnellwege könnte dort lang führen. Doch die Umsetzung lässt noch auf sich warten.

Daneben nennt er einen engen und alten Radweg am Rohrdamm, wo aus seiner Sicht etwas getan werden müsste, oder den Havel-Radweg in der Nähe der Altstadt, wo sich Fußgänger - mit Vorrang - und Radfahrer einen Weg teilen. „Das Absurde daran: Die Trennung wäre möglich, denn es gibt parallel dazu einen zweiten Gehweg am Ufer“, erklärt Bienek. Gerade, weil es sich beim Havelradweg um eine touristische Route handelt, findet er es unverständlich, dass Radfahrer dort benachteiligt werden.

Für mehrere Teilnehmer des ersten Treffens habe die Sicherheit eine große Rolle gespielt. „Eine Frau hat erzählt, dass sie sich in Berlin nicht mehr traut, Fahrrad zu fahren“, so Bienek. Andere hätten das Gleiche von Kindern erzählt, weil deren Wege zur Schule nicht sicher genug seien. Und auch auf die neuen Wohnquartiere in Hakenfelde, Haselhorst und Siemensstadt wurde verwiesen, die in den kommenden Jahren gebaut werden. „Damit die neuen Bewohner sich nicht in überfüllte Busse drängen müssen, sollten zur Anbindung Fahrradwege entstehen“, erzählt er.

Netzwerk will Kontakt mit Verwaltungen aufnehmen

In Zukunft sollen monatliche Treffen des neuen Netzwerks stattfinden. Sowohl auf Bezirks- als auch auf Landesebene will man versuchen, Kontakt zu Verantwortlichen aufzunehmen. Auch, wenn die Versuche 2017 kaum Erfolg hatten. Zweimal sei eine Liste mit Rad-Projekten in Spandau an die Senatsverkehrsverwaltung geschickt worden, mit Bitte um eine Einschätzung. „Passiert ist damit nichts, eine Rückmeldung gab es nie“, sagt Bienek.

Außerdem plant er, eine Internet-Seite für das Spandauer Netzwerk aufzubauen und regelmäßige Aktionen stattfinden zu lassen. Wer Kontakt zum Netzwerk aufnehmen oder Ideen einbringen möchte, kann das per Mail tun. Die Adresse lautet: ff-netzwerkspandau@gmx.de

