Spandau will Radfahrer besser vor Rechtsabbiegern schützen

Verkehrsausschuss nimmt FDP-Antrag an, wonach in Spandau Warnsysteme getestet werden sollen, um Lkw-Fahrer auf Radfahrer hinzuweisen.

Berlin. Ein gutes Jahr ist es nun her, dass an einer Spandauer Kreuzung ein achtjähriger Radfahrer überfahren wurde. Ein Lkw hatte den Jungen beim Abbiegen nach rechts erfasst, das Kind war noch an der Unfallstelle gestorben. An jener Unfall-Kreuzung - Brunsbütteler Damm Ecke Nauener Straße - soll künftig eine getrennte Ampelschaltung für Rechtsabbieger und geradeausfahrende Radfahrer die Gefahrensituation minimieren. Das hat die Senatsverwaltung für Verkehr angekündigt. Aber auch die Spandauer Bezirksverordneten wollen, dass die Sicherheit für Radfahrer erhöht wird.