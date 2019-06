Lösungen für Spandaus Verkehrsprobleme gesucht

Berlin. Regelmäßige Staus auf der Heerstraße, überlastete Anbindungen in den Spandauer Süden, überfüllte Regionalbahnen und Busse – wenn Spandauer von der momentanen Verkehrssituation im Bezirk berichten, können sie viele Probleme benennen. Der in diesem Jahr veröffentliche Nahverkehrsplan beinhaltet auch verschiedene Pläne, wie mit den wachsenden Verkehrsströmen in Spandau umgegangen werden soll.

Genannt werden dabei unter anderem: der U-Bahn-Ausbau, der Aufbau von Straßenbahnlinien, die S-Bahn-Verlängerung nach Brandenburg und die Reaktivierung der Siemensbahn. Was tatsächlich realisiert wird, das ist allerdings offen. Untersuchungen dazu laufen noch. „Es gibt viele Entwicklungsmöglichkeiten", sagte Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese bei einer Veranstaltung der Grünen in Spandau und betonte: „Dazu gehören auch Straßenbahnen." Straßenbahnerschließung ist in Spandau nicht vom Tisch Zuletzt kursierende Nachrichten, wonach eine Straßenbahnerschließung in Spandau vom Tisch sei, wies Streese damit zurück. „Natürlich wurden die Tramplanungen nicht abgestellt", sagte der Staatssekretär. Durch die neuen Wohngebiete in Spandau und den Siemens-Innovationscampus werde man so viel Verkehr haben, dass auch mehrere neue Anbindungen kommen könnten. „Ziemlich sicher", so Streese, sei, dass die Siemensbahn bis zum Bahnhof Gartenfeld reaktiviert wird. In den kommenden Wochen solle auch mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) eine Vereinbarung unterzeichnet werden, dass die Planungen auch tatsächlich vorangetrieben werden. Eine Verlängerung der Siemensbahn über Gartenfeld hinaus sei nicht ausgeschlossen, aber schwieriger. Zum einen wegen des erforderlichen Tunnelbaus, zum anderen, weil dafür ein neues – zeitintensives und teures – Planfeststellungsverfahren nötig sei, so Streese. Für große Teile der alten Trasse ist dies nicht erforderlich.