Stolpersteine für die Spandauer Familie Stein

Am 24. Mai wurden vor dem Haus an der Nonnendammallee 82 Stolpersteine für Adolf, Rosalie und Luise Stein verlegt.

Der Sohn wurde verprügelt, der Vater starb an Misshandlungen: An die jüdische Familie Stein erinnert nun ein Stolperstein in Spandau.

Spandau. Es war ein Tag im Herbst 1936: „Als ich noch bei Frau Stein arbeitete, wurde der Sohn Erwin Stein von der Polizei abgeholt. Als er zurückkam, war er grün und blau geschlagen.“ So erinnert sich die ehemalige Hausangestellte der Spandauer Familie laut Wiedergutmachungsakten an diesen Tag. Es ist ein Beispiel für das, was die jüdische Familie Stein ertragen musste. Seit Freitag erinnern nun vor dem Haus an der Nonnendammallee 82 Stolpersteine an das Ehepaar Adolf und Rosalie Stein sowie Tochter Luise.