Berlin. Die Bauarbeiten haben noch nicht einmal begonnen, da wissen Gert Gedrinski und seine Frau schon, wo sie einmal hinziehen möchten: Sie haben sich eine Drei-Zimmer-Wohnung ausgesucht, im Dachgeschoss des achtgeschossigen Gebäudes soll sie liegen.

Und das Paar ist bei weitem nicht das einzige, das sich bereits für eine der Wohnungen interessiert, die die Charlottenburger Baugenossenschaft bis zum Frühjahr 2021 in Spandau bauen möchte: Rund 90 Menschen haben sich schon vormerken lassen, als gerade der erste symbolische Spatenstich stattfindet.

Damit gibt es bereits Interessenten für mehr als die Hälfte der Wohnungen - insgesamt entstehen am Freudenberger Weg im Ortsteil Falkenhagener Feld fünf Gebäude mit 159 barrierefreien Wohnungen, außerdem eine Kita mit 65 Plätzen und eine Tiefgarage, die neben 85 Parkplätzen auch Lademöglichkeiten für Elektroautos und möglicherweise Carsharing oder Lastenräder bieten soll. „Heutzutage musst du schnell sein“, sagt Gedrinski mit Blick darauf, warum sie sich schon jetzt für eine Wohnung vormerken lassen.

Der Spandauer ist seit 35 Jahren Mitglied in der Charlottenburger Baugenossenschaft und selbst in einer Wohnung aus deren Bestand aufgewachsen. Seit rund zweieinhalb Jahren leben Gedrinski und seine Frau nun in einer Wohnung einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft - und wollen unbedingt zurück zur „Charlotte“. „Das ist ein anderes Miteinander“, sagt Gedrinski. Man habe direkte Ansprechpartner vor Ort, sei „nicht nur eine Nummer“, es werde sich schnell um Probleme gekümmert - anders als das momentan der Fall sei.

Mietpreis pro Quadratmeter soll im Schnitt unter zehn Euro liegen

Durch seine langjährige Mitgliedschaft erhofft sich der Spandauer eine gute Chance, seine Wunsch-Wohnung zu bekommen. Bei unter zehn Euro, so ist das Ziel der Charlottenburger Baugenossenschaft für das Neubauprojekt, soll die Kaltmiete pro Quadratmeter im Durchschnitt liegen. Auf dem freien Wohnungsmarkt, meint Gedrinski, hätte man auf eine bezahlbare Wohnung ja gar keine Chance.

Es sind Sätze, wie man sie häufig hört und die dafür sorgen, dass auch die Charlottenburger Baugenossenschaft neue Wohnungen bauen will. Derzeit hat die Baugenossenschaft rund 13.500 Mitglieder, aber nur knapp 7000 Wohnungen im Bestand.

Allerdings gibt es ein Problem: „Wir haben keine Grundstücke“, sagt Peter Lobanow, Vorsitzender des Aufsichtsrates. Man sei darauf angewiesen, bezahlbare Flächen zu bekommen, damit die Baupreise nicht ausufern. „Das Land ist aber noch zurückhaltend“, so Lobanow.

Volksbegehren für günstiges Bauland

Ähnliche Kritik haben bereits mehrere Wohnungsbaugenossenschaften geäußert. Sie würden gerne mehr bauen, aber keine Grundstücke bekommen, argumentieren sie. Die Wohnungsbaugenossenschaft „Grüne Mitte“ erklärte vor einigen Monaten bereits, ein Volksbegehren auf den Weg bringen zu wollen, dass den Senat dazu verpflichtet, den 80 Wohnungsbaugenossenschaften in der Hauptstadt Grundstücke zu den gleichen Bedingungen zu überlassen wie den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften.

Unterstützung bekam die „Charlotte“ beim Spatenstich am Freudenberger Weg von Spandaus Baustadtrat Frank Bewig (CDU), der in Richtung Senat den Wunsch äußerte, die Genossenschaften stärker als Partner im Kampf gegen die Wohnungsnot zu sehen. Sowohl bei der Auswahl der Flächen als auch bei der Preisfindung sollte das Land „schneller und zugewandter agieren“.

Verdichtung in Spandau stößt auch auf Kritik

In Spandau wird als Alternative nun auf einer eigenen Fläche verdichtet, die „Charlotte“ hat dort bereits mehr als 300 Wohnungen. In Steglitz-Zehlendorf sei geplant, bestehende Häuser aufzustocken, um den Bestand zu vergrößern. Solche Verdichtungen bleiben erwartungsgemäß nicht ohne Kritik. Im Falkenhagener Feld zeigten sich Anwohner aus angrenzenden Häusern verärgert, weil Grünflächen und rund 20 Pachtgärten verschwinden.

Auf Informationsveranstaltungen habe man den Anwohnern von den Plänen berichtet, sagt Michael Krebs, Sprecher der Charlottenburger Baugenossenschaft. Die meisten hätten am Ende Verständnis gezeigt. Zumal, das betont Krebs, man Kompromisse eingegangen sei: Die neuen Häuser würden mit weniger Geschossen - vier sollen fünf Stockwerke bekommen, ein weiteres acht - und größerem Abstand zu den bestehenden Gebäuden gebaut werden, als ursprünglich geplant.

Belegungsgebunde Wohnungen sollen über Berlin verteilt werden

Und noch etwas macht das Bauprojekt in Spandau besonders: Zwar soll es im Bestand der Charlottenburger Baugenossenschaft 41 neue belegungsgebundene Sozialwohnungen geben, allerdings entstehen diese nicht am Freudenberger Weg. Für Mietpreise von 6,50 pro Quadratmeter zu bauen, das sei bei den heutigen Kosten für die Baugenossenschaft nicht möglich, sagt Lobanow. In Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und dem Bezirksamt habe man sich deshalb erstmals für diese Variante entschieden.

„Der Vorteil ist, dass wir dann die 6,50 Euro sogar deutlich unterbieten können und nicht alle Wohnungen am Stadtrand liegen, sondern über Berlin verteilt sind“, so der Aufsichtsratsvorsitzende. Zudem soll ein Teil der Wohnungen bereits belegungsgebunden vergeben werden, bevor das Bauprojekt in Spandau fertig sind. Für den Standort am Freudenberger Weg waren Gutachter zudem zu dem Schluss gekommen, dass dort weitere mietpreisgebundene Wohnungen aufgrund der sozialen Situation in dem Quartier unverträglich seien.

Sebastian Scheel, Staatssekretär für Wohnen, sagte beim Spatenstich, die gefundene Einigung sei „ein Experiment“ und ein Zeichen dafür, dass man mit den Wohnungsbaugenossenschaften gemeinsam an dem Ziel arbeite, bezahlbaren Wohnraum in Berlin zu schaffen.

