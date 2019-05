Spandau. Wenn Regina Wagner auf der Bühne steht, dann schlüpft sie nie nur in eine Rolle. Es kann vorkommen, dass sie gleichzeitig die Großmutter und die Enkelin spielt. Dann führt sie einen Dialog mit sich selbst, wechselt zwischen verschiedenen Stimmfarben und bewegt mehrere Puppen. Wie sie es schafft, nicht durcheinander zu kommen?

„Man muss denken, dass es die Figuren sind, die dann sprechen, und nicht man selbst“, sagt Wagner. Und natürlich kommt auch die jahrelange Erfahrung hinzu: Vor mehr als 40 Jahren hat Wagner an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin ihr Studium in Puppenspielkunst begonnen. Seitdem, sagt sie, habe sie nichts anderes mehr gemacht.

Mit ihrem Mann gründete Wagner ihr eigenes Puppentheater, seit 1996 sind sie auf der Zitadelle Spandau und äußerst erfolgreich: Mehr als zehn Auszeichnungen listet das Theater auf seiner Website auf, darunter der Ikarus, ein Preis für Berliner Kinder- und Jugendtheater. Zweimal wurde das Theater Zitadelle bislang damit ausgezeichnet, in diesem Jahr ist es erneut nominiert. Auch auf mehreren Theaterfestivals haben die Puppenspieler von der Zitadelle Preise gewonnen. Am kommenden Wochenende veranstalten sie nun selbst ein Puppenspielfestival: das „Fest der Figuren“. Gefördert durch den Bezirkskulturfonds finden am Sonnabendabend und den Sonntag über Aufführungen von mehreren Theatern aus Deutschland auf der Festung statt.

Früherem Festival fehlten am Ende Fördermittel

Anfang der 2000er-Jahre haben die Puppenspieler auf der Zitadelle bereits ein ähnliches Festival veranstaltet. Doch als die Förderung nach ein paar Jahren wegfiel, sei Schluss gewesen, sagt Wagner. „Wir waren es leid, immer darum zu kämpfen.“ Dennoch: Wenn sie an die Festivals von damals zurückdenkt, gerät die Berlinerin ins Schwärmen. „Die Menschen sind den ganzen Tag über das Gelände der Zitadelle flaniert und zwischendurch in die Vorstellungen gegangen. Das war so schön“, sagt sie. Die Hoffnung ist groß, dass es dieses Jahr ähnlich wird – und dass das Festival mit entsprechender Unterstützung längerfristig fortgeführt werden kann.

Regina Wagner ist Puppenspielerin und Regisseurin

Regina Wagner hat nach den vielen Jahren als Puppenspielerin noch immer Ideen, kann immer noch mit ehrlicher Begeisterung über ihre Stücke und ihren Beruf sprechen. Puppenspiel, das ist für sie mehr als Unterhaltung. Es gehe darum, Mitgefühl und Empathie zu zeigen. Und: „Wir bereiten Kinder auf die Theaterszene in Berlin vor. Das ist eine wichtige Aufgabe“, sagt sie.

Puppentheater ist vielseitig

Was für Regina Wagner den Reiz ausmacht, ist die Vielseitigkeit des Puppentheaters. „Die Stücke verbindet der Humor und das - behaupte ich einfach mal - gute Spiel. Aber es gibt jedes Mal ein anderes Konzept.“ Auch die Figuren wechseln immer: von großen Handpuppen über kleine Holzfiguren und Marionetten bis zu Skulpturen reicht die Bandbreite.

In einigen Stücken tritt sie gleichzeitig auch als Schauspielerin auf. Eine Entwicklung, die erst mit der Zeit gekommen ist. Denn am Anfang war einer der Punkte, der sie für das Puppenspiel begeistert hat, dass man selbst im Hintergrund bleibt. „Ich fand das gut, dass man nicht zu sehen ist“, sagt sie. In den Beruf hineingerutscht ist sie eher zufällig. Mitte der 80er-Jahre sah Wagner eine Puppentheater-Aufführung und erfuhr, dass man den Beruf studieren kann. „Ich habe gedacht: Du kannst das noch nicht, aber du kannst es lernen“, erinnert sich Wagner. Genau das tat sie.

Sohn ist im Familienbetrieb eingestiegen

Nach dem Studium arbeitete sie an verschiedenen Theatern, bevor sie mit ihrem Mann zur Zitadelle kam. Ralf Wagner kümmert sich bis heute um die Ausstattung und das Bühnenbild, außerdem um die Technik während der Aufführungen. Und auch Sohn Daniel ist inzwischen in den Familienbetrieb eingestiegen. Zunächst, erzählt Regina Wagner, habe er nicht gewollt. „Er ist gelernter Theaterschreiner“, sagt sie. Vor allem das Reisen habe ihn zunächst abgehalten: 80 bis 100 Vorstellungen hat das Theater Zitadelle im Jahr, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Aufwand für die einzelnen Vorstellungen ist groß. Zur Fahrtzeit kommen zwei bis drei Stunden für den Aufbau des Bühnenbilds. Die Aufführung selbst ist nach 45 Minuten schon wieder vorbei.

Theater im Bergmannkiez eröffnet

Das Puppentheater packte ihn aber doch noch: Inzwischen ist Daniel Wagner als Puppenspieler und Regisseur dabei, hat im vergangenen Jahr mit seiner Frau Anna Wagner-Fregin, die ebenfalls in Stücken auf der Zitadelle zu sehen ist, sogar noch eine neue Spielstätte eröffnet: das Theater im Bergmannkiez. Wie Regina Wagner sind die beiden Absolventen der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“. Das Handwerk zu können, sei wichtig, findet Wagner. In manchen Stücken spielt sie heute mit ihrem Sohn zusammen. Bei der Regie wechseln sich alle ab. Die Harmonie stimmt. „Manche Sachen muss man nicht erklären. Wir haben die gleiche Denkweise“, sagt sie.

Jedes Jahr werden auf der Zitadelle - nach mehrmonatiger Vorbereitung - ein bis zwei neue Inszenierungen von Kinderstücken und von einem Erwachsenenstück gezeigt. Es ärgert Theaterleiterin Wagner, dass Puppenspiel in der öffentlichen Wahrnehmung meist nur mit einer Zielgruppe verbunden wird: „Puppentheater ist nicht nur für Kinder“, betont sie.

Auf der Bühne gibt die Puppenspielerin alles

Für sie ist es allerdings meist leichter, vor einem Publikum voller Kinder statt Erwachsener zu spielen. „Kinder sind spontaner“, findet Wagner. Erwachsene, das ist ihr Eindruck, würden ihr Lachen mehr zurückhalten, kaum auf die Dialoge auf der Bühne reagieren und erst am Ende lockerer werden. Dann muss sie trotzdem ordentlich weiterspielen, darf sich nicht verunsichern lassen. Das seine eine Herausforderung, sagt sie, eine viel größere, als sich den Text zu merken und die Puppen zu bewegen.

Die Reaktionen des Publikums bekommt sie auf der Bühne - gerade in einem kleinen Theater wie dem auf der Zitadelle mit unter 100 Sitzplätzen - direkt mit. „Man hat das Gefühl, man gibt alles preis. Ich gebe jedes Mal ein Stück Herz hin“, sagt Wagner. „Und wenn der Applaus kommt, bekommt man es zurück.“ Das ist der Moment, in dem die lange Vorbereitung belohnt wird.

