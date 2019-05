Kladower wollen Profil ihres Ortsteils stärken

Informationstafeln sollen an geschichtsträchtigen Häusern angebracht werden. Per Smartphone soll es zusätzliche Informationen geben.

Berlin. Die Geschichte vom Spandauer Ortsteil Kladow und von dessen historischen Gebäuden soll bekannter werden. Dazu will die Gruppe „Werkstatt Geschichte“ vom Verein Kladower Forum Informationstafeln an Gebäuden, die die Vergangenheit des Ortsteils dokumentieren, aufhängen. Die Aktion läuft unter dem Titel „Mehr Profil für Kladow“. Am Freitag soll das erste Schild angebracht werden.