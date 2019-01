Jugendamtsmitarbeiter demonstrieren in Spandau

Berlin. Vor dem Spandauer Rathaus hat es am Dienstagnachmittag ein lautes Pfeifkonzert gegeben. Nach Schätzungen hatten sich dort rund 200 Jugendamtsmitarbeiter und Unterstützer versammelt, um für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Unter anderem ging es den Sozialarbeiten, die vor allem für den Spandauer Regionalen Sozialen Dienst (RSD) arbeiten, um eine bessere Ausstattung, mehr Mitarbeiter und eine faire Bezahlung. Mit so vielen Teilnehmern habe sie gar nicht gerechnet, sagte Mitinitiatorin S. Willkommen, die ihren Vornamen nicht in der Zeitung lesen möchte. "Viele Kollegen in anderen Jugendämtern sind bereits auf die Straßen gegangen, wir haben es in Spandau jetzt endlich auch getan."

Der RSD ist unter anderem für den Kinderschutz zuständig. Dass insbesondere dort berlinweit Mitarbeiter fehlen, ist seit längerem bekannt. Mit Stand Oktober 2018 waren in Spandau 20 Prozent der Stellen unbesetzt, in ganz Berlin fehlten im vergangenen September 120 Sozialarbeiter. Dadurch wächst die Arbeitslast, die auf den vorhandenen Kräften ruht.

Auf den Schildern der Demonstranten, die zum Teil auch vom Jugendamt in Mitte nach Spandau gekommen waren, standen entsprechend Sprüche wie "Sie brauchen Hilfe, wir auch", "RSD in Not" oder "Jugendamt Spandau - Come in and burn out". "Wir können nicht mehr, es reicht", sagte Demonstrantin Willkommen. "Die Fälle werden immer mehr. Viele machen Überstunden oder verschieben sogar Urlaube, weil Kollegen krank sind."

Die Zahl der Fälle, die jeder Mitarbeiter im Spandauer RSD betreut, lag im Oktober bei rund 85. Als angemessen gelten maximal 65 Fälle. Diese Zahl wurde auch in einem Eckpunktepapier festgelegt, auf das sich die Bildungs- und die Finanzverwaltung im November geeinigt hatten. Demnach soll auch die Bezahlung erhöht werden - allerdings nicht in der Höhe, wie es aus Jugendämtern gefordert wurde. Weil Zulagen wegfallen sollen, könnte es sogar sein, dass Mitarbeiter trotz höherer Gehaltsgruppe künftig schlechter gestellt seien, sagte Spandaus Jugendstadtrat Stephan Machulik (SPD), der ebenfalls bei der Demonstration dabei war.

Machulik wies auch auf die hohe Fluktuation im RSD hin. Viele Studienabsolventen würden sich bewerben, aber nach kurzer Zeit das Jugendamt wegen der schweren Arbeitsbedingungen wieder verlassen.

Junge Studentin will mit Plakat ein Praktikum bekommen

Auch zahlreiche andere Menschen zeigten sich bei der Demonstration solidarisch mit dem RSD. "Ich kann alle Forderungen der Mitarbeiter voll unterstützen", sagte der Vorsitzende des Spandauer Jugendhilfeausschusses, Oliver Gellert (Grüne). Und auch die Leiterin des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes im Bezirk, Gabriele Latzko, kam zur Protestaktion und erklärte: "Das Jugendamt gehört zu unseren engsten Partnern. Wir sind darauf angewiesen, dass es ausreichend besetzt ist." Gerade in diesem Bezirk sei das wichtig: Denn in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Klinikum Westend, das die Pflichtversorgung für Spandau übernimmt, seien 70 Prozent der dort behandelten Patienten aus Spandau, so Latzko.

Hoffnung gibt es aber auch: Zu der Demonstration kam eine junge Studentin mit einem Plakat und dem Spruch "Ich ein Praktikum im Jugendamt machen". Zehn Bewerbungen hatte sie am Dienstag dabei - bislang habe sie auf ihre - immerhin schon 38 - Bewerbungen nur Absagen bekommen. Nun hoffte sie mit ihrer ungewöhnlichen Aktion auf Erfolg. Und sie versprach: In zwei Jahren, wenn das Studium in Sozialer Arbeit abgeschlossen ist, würden sie und andere Kommilitonen die Berliner Jugendämter unterstützen wollen.

