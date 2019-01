Berlin Spandau bekommt einen Wladimir-Gall-Weg

Berlin. Der Weg, der um die Zitadelle Spandau führt, wird am kommenden Sonntag in Wladimir-Gall-Weg benannt. Der ehemalige Soldat der Roten Armee wäre am 20. Januar 100 Jahre alt geworden und soll zu diesem Anlass nun mit einem Festakt sowie der Weg-Benennung geehrt werden. Vor allem für die deutsch-russische Völkerverständigung während des Kalten Krieges habe Gall "herausragende Leistungen" erbracht, so Spandaus Kulturstadtrat Gerhard Hanke (CDU). Diese würden bis heute nachwirken.

Aber auch zur Zitadelle hatte Gall eine besondere Beziehung: Als Parlamentär der Roten Armee soll er mit Wassili Grischin am 1. Mai 1945 die kampflose Übergabe der alten Festung erreicht und so auch Hunderten dort verschanzten Zivilisten das Leben gerettet haben. In Spandau wurde daher schon seit Jahren über eine angemessene Ehrung des späteren Hochschuldozenten, für den es bisher eine einfache Gedenktafel an der Zitadelle gibt, diskutiert. 2011 war Gall in Moskau gestorben.

Ehrung von Wladimir Gall wurde 2017 von BVV beschlossen

Den Beschluss, Gall mit einer Wegbenennung und einem Festakt zum 100. Geburtstag zu ehren, gibt es bereits länger. Im Herbst 2017 war bereits von der Spandauer Bezirksverordnetenversammlung auf einen gemeinsamen Antrag von SPD, Linken und Grünen hin entschieden worden, dass das Bezirksamt eine solche Benennung prüfen sollte. Ursprünglich ging es damals allerdings um die Zufahrt zur Zitadelle, die Teil der Straße "Am Juliusturm" ist. Wegen der formellen Hürden und Kosten habe man sich allerdings dagegen entschieden, erklärte Daniel Scheytt, Referent des Kulturstadtrates, auf Nachfrage.

Zum Einen wäre das laut Scheytt ein komplexes Verfahren gewesen, das wohl länger als bis zum 100. Geburtstag Galls gedauert hätte. Zum anderen wären dadurch Kosten entstanden, weil sämtliche Vereine, Künstler und andere Institutionen auf der Zitadelle ihre Adresse hätten ändern müssen. Stattdessen wählte man daher den Weg um die alte Festung, der keine offizielle Straße ist und bislang keinen Namen hatte. Im Kultur- und Weiterbildungsausschuss habe man diesen Vorschlag einvernehmlich angenommen, so Scheytt. Läuft alles nach Plan, dann werden zum Festakt am Sonntag auch Enkelin und Urenkel von Wladimir Gall nach Spandau kommen.

