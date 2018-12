Sonya Martin lebt mit dem Varianta-Theater ihren Traum

Einst war sie Sonya Martin Schauspielerin am „Varianta“ in Spandau. Nun gehört ihr die Bühne - leicht war es nicht.

Spandau. Es war Liebe auf den ersten Blick, als Sonya Martin 2008 zum ersten Mal im Spandauer Theater Varianta stand. „Mein Gott, ist das schön“, sei ihr Gedanke gewesen. Der Saal ist klein, aber mit großer Bühne. Die Decke ist mit Stuck verziert, von ihr hängen Kronleuchter herunter. Rote, mit Stoff bezogene Stühle sind um kleine Tische aufgebaut.

„Es ist ein bisschen plüschig, ein bisschen nostalgisch, aber etwas ganz Besonderes“, sagt die Schauspielerin. Und so blieb Martin bei dem Theater, obwohl es 2008 nicht gut darum stand. „Ich habe das Potenzial gesehen“, erzählt Martin, die vor sechs Jahren die Leitung des Theaters übernommen hat.

Geplant war das nicht. Mit ihrer Familie hat Sonya Martin bis 2008 in Leipzig gelebt. Dann erhielt sie einen Anruf vom Regisseur, der damals an dem Spandauer Theater arbeitete und eine Schauspielerin für sein Stück suchte. „Ich habe vorgespielt und wurde engagiert“, erinnert sich Martin. Ihre Rolle machte ihr Spaß. Beim Publikum sei das Stück allerdings weniger gut angekommen. „Die Leute haben gesagt, das gefällt uns nicht mehr“, erzählt die Schauspielerin. „Ich habe gemerkt, dass es hier ziemlich den Bach herunter ging.“

Früher Touristenattraktion, später insolvent

Dabei war das Volkstheater früher sehr erfolgreich. Vor inzwischen 53 Jahren wurde es gegründet, seit Mitte der 70er-Jahre hat es seinen Standort in der zweiten Etage des Alten Kant Gymnasiums bezogen. „Das Theater war sogar eine Touristenattraktion“, sagt André Rauscher, dem Sonya Martin in diesem Jahr die künstlerische Leitung übertragen hat. „Es muss eine tolle Zeit gewesen sein.“ Die Stücke hätten mit opulenten Bühnenbildern gepunktet und damit, dass es für die Zuschauer immer viel zu lachen gab. Dass damals vor allem Laien auf der Bühne standen, störte niemanden. Das blieb bis Anfang der 2000er so. Bis sich die ursprünglichen Betreiber zurückzogen.

Ab dann hätte es in kurzer Zeit mehrere Regisseurwechsel gegeben, erzählt Schauspielerin Martin. Das Ansehen des Theaters habe gelitten und auch finanziell ging es bergab, bis hin zur Insolvenz. „Am Ende war alles, was an Material da gewesen ist, weg“, sagt sie. „Wir standen vor Scherben und mussten gucken, wie wir das wieder aufbauen.“ Wenn die Schauspielerin „wir“ sagt, spricht sie von sich und ihrem Ehemann Heinz Klever, mit dem sie sich bis 2017 die Leitung geteilt hat. Den Autor, Schauspieler und Kabarettisten holte Martin 2009 an das Theater Varianta, um ein Stück zu schreiben, mit dem sie das Publikum zurückgewinnen konnten.

Das zu schaffen, war allerdings nicht leicht. Denn für die beiden Profis war klar: Das Ganze soll kein einfaches Volkstheater bleiben. Die Stücke sollten humorvoll bleiben, aber tiefgründiger werden. Sie knüpften etwa an historische Ereignisse an und die Inszenierungen wurden moderner. „Es war schon eine Umstellung für das Publikum“, sagt Martin. Außerdem sollten auf der Bühne, von Ausnahmen abgesehen, keine Laien mehr stehen. „Der Anspruch war, mit einem professionellem Ensemble weiterzumachen, das mit Leidenschaft Theater spielt“, erklärt sie.

Umbenennung in "Neues Theater Varianta"

Was ihre Arbeit im Theater betrifft, hat Martin hohe Ambitionen. Sie selbst sagt, auf der Bühne sei sie eine Perfektionistin. Das lässt sich auch an ihrer Karriere ablesen. Bereits als Mädchen nahm die gebürtige Stuttgarterin klassischen Ballettunterricht und begann noch während ihrer Schulzeit eine Ausbildung zur Schauspielerin. „Kurz darauf hatte ich mein erstes Engagement in Heilbronn“, erzählt sie. Nach weiteren Auftritten in Stadttheatern, kam sie schließlich nach Hamburg, absolvierte dort eine Zusatzausbildung in Gesang und Jazztanz. Später spielte sie in der deutschen Erstaufführung des Musicals „Sister Act“ mit.

Mit dem Spielort in Spandau, der seit dieser Saison „Neues Theater Varianta“ statt „Volkstheater Varianta“ heißt, hat sich Sonya Martin auch einen persönlichen Traum erfüllt. „Ich wollte immer ein eigenes Theater haben“, sagt sie. Leicht ist es allerdings nicht. Da sind zum einen die Finanzen: Sie habe private Kredite aufgenommen, um die Kosten zu stemmen, sagt Martin.

Gestellte Förderantrage seien bislang alle abgelehnt worden. Um zusätzliche Mittel zu bekommen, wird derzeit ein gemeinnütziger Verein gegründet, mit dem Ziel, Fördermitglieder zu gewinnen. Auch die Gebäudesituation sei kompliziert. Wegen der Sanierung ist die Spandauer Musikschule 2017 mit in das Alte Kant Gymnasium gezogen. Büro und Garderobentrakt mussten abgegeben werden, die Technik ist wegen ihres Alters nur noch eingeschränkt nutzbar.

Die Bedingungen erfordern Kreativität und Improvisation bei den Inszenierungen der Stücke. André Rauscher sagt, man würde sich von Seiten der Politik vor allem mehr Anerkennung für die Arbeit wünschen. Sonya Martin nickt. Zehn Jahre will sie gerne noch in dem Theater weiterarbeiten, vielleicht auch noch Freiluft-Aufführungen im Hof veranstalten. Und 2020 vor allem ihr großes Bühnenjubiläum feiern: 50 Jahre ist sie dann als Schauspielerin aktiv. Theaterspielen, sagt Sonya Martin, das sei ihr Lebenselixier.

