Morgenpost-Reporterin testet American Football in Spandau

Berlin. Der Football kommt mir viel zu groß vor für meine Hände. Krampfhaft versuche ich, meine Finger in die richtige Position zu bringen. Dann: Seitlich hinstellen, Ellenbogen hoch, Schwung holen, Körper mitdrehen, werfen, Arm weiter zur Hüfte führen. Während ich noch versuche, an alles zu denken, fliegt der Ball steil in Richtung Boden. „Kein Problem“, sagt American-Football-Trainer Marcel Mauroschat, als er den Ball aufhebt. Und: „Zu viel nachdenken ist im Football ganz schlecht.“ Tatsächlich klappt es danach schon etwas besser.

Mauroschat ist Coach bei den „Spandau Bulldogs“, ein American-Football-Verein, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Seit 2009 gibt es – mit zwischenzeitlicher fast kompletter Auflösung – auch ein Damen-Team, das seit zwei Jahren in der 2. Bundesliga spielt. American Football boomt seit einigen Jahren in Deutschland. Die Zuschauerzahl steigt, vor allem durch die Übertragungen im Free TV. Im vergangenen September feierte der Sender ProSieben Maxx den besten Saisonstart seit Übertragungsbeginn.

Grund genug, den Sport einmal selbst auszuprobieren. Auch wenn ich gestehen muss: Ich habe zwar bereits einige Spiele gesehen, ans Selbstspielen aber noch nie gedacht. American Football, wo die Spieler miteinander ringen, sich gegenseitig zu Boden reißen, das war für mich ein Männersport. Völliger Quatsch, finden die Frauen der Spandau Bulldogs. Die Emanzipation gehe schließlich auch im Sport weiter, sagt Karoline Elsmann. Warum sollten Frauen also kein American Football spielen? „Selbst im Herkunftsland USA wächst der Frauenfootball, es gibt inzwischen Amateurligen in den ganzen Staaten verteilt“, ergänzt Svenja Horn.

Für jeden Typ gibt es die richtige Position

Das gilt auch für Deutschland. „In ganz Deutschland kommen neue Mannschaften hinzu“, sagt Tina Raser. „Letzte Saison mussten wir bis nach Emden oder Oldenburg fahren, die hatten wir vorher noch gar nicht auf dem Schirm.“ Auch in Berlin ist ein drittes Team hinzugekommen, das vor seiner ersten Saison steht. Ein weiteres Novum: Erstmals fand im vergangenen Monat das „European Women’s American Football Camp“ in Kopenhagen statt. 250 Footballspielerinnen trafen sich dort. „Zwei Tage lang nur Training, das war schon krass“, sagt Horn. Zurück in Berlin steht die Off-Season an, die Saisonvorbereitung also. Gespielt wird hier anders als in den USA im Frühjahr und Sommer.

Der Sport American Football wird unter Frauen immer beliebter. Die „Spandau Bulldogs“ haben schon seit 2009 eine „Frauschaft“.

Foto: David Heerde

Was Off-Season-Training heißt, das merke ich schnell: Es geht um Kondition und Schnelligkeit, um Kraft und Technik. Trainer Mauroschat steht mit strengem Blick und Trillerpfeife in einer Spandauer Sporthalle und lässt uns sprinten, Sit-Ups und Liegestütz machen. Zwischendurch ruft er: „30 Sekunden Trinkpause!“ Mautoschat hat das Team 2016 übernommen, vorher hat er eine Jugendmannschaft trainiert. Außerdem ist er selbst Spieler. Ob Männer oder Frauen, den großen Vorteil des American Football sieht er vor allem in einem: „Das kann jeder spielen“, sagt er. Egal ob groß oder klein, kräftig oder schlank, man könne für jeden die richtige Position finden. Tatsächlich ist auch das Frauenteam bunt gemischt, was Alter, Figur und Erfahrung. Im Team sind Schülerinnen, aber auch Frauen, die fest im Berufsleben stehen. Große, Starke, Zierliche. Manche, die vor ihrer ersten Saison stehen, andere, die seit Jahren spielen.

Im ersten Teil des Trainings spielt Erfahrung kaum eine Rolle. Erst im zweiten Teil geht es dann darum, Football-Abläufe zu präzisieren. Früher hieß es oft, American Football sei den Deutschen zu komplex, mit seinen vielen Regeln und Begriffen. Im Training – bei dem Versuch, die Anweisungen umzusetzen – merke ich, wie kompliziert es tatsächlich ist. Two point stance, drop back, backpedal – die Begriffe lassen mich, selbst mit guten Englischkenntnissen, ratlos zurück. Dieses Gefühl allerdings scheint normal zu sein für jemanden, der mit dem Footballspielen beginnt. „Man versteht anfangs nichts“, sagt Karoline Elsmann. „Man muss den Willen haben, sich reinzuarbeiten.“

Als ich Coach Mauroschat vor dem Training nach den Unterschieden zwischen Männer- und Frauenfootball gefragt habe, erklärte er mir: Das Spiel bei den Damen sei langsamer, es gebe weniger Pässe über eine lange Entfernung und mehr Spielzüge, bei denen mit dem Ball in der Hand gelaufen wird. Allerdings: Der Körpereinsatz sei derselbe. Die Spielerinnen werden von ihren Gegnerinnen genauso festgehalten und zu Boden gebracht, wie es bei den Männern der Fall ist. Der Fachbegriff hierfür ist „tackle“.

Die Grundbewegung übe ich mit den Spandau Bulldogs: Vor der Partnerin aufstellen, Knie gebeugt, gerader Rücken. Beim ersten Pfiff einen Schritt auf die andere Spielerin zu machen. Beim zweiten Pfiff den Oberkörper umklammern, mit Schulter und Körpergewicht dagegen drücken. Der enge Körperkontakt ist ungewohnt für mich. Ich habe das Bedürfnis mich zu entschuldigen. „Tut mir leid, ich komme dir jetzt sehr nahe“, sage ich zu meiner Spielpartnerin. „Das ist noch gar nichts“, sagt Tina Raser und lacht.

Weil wir uns im Off-Season-Training befinden, wird ohne Helm und Schulterpolster trainiert. Ausprobieren möchte ich die Ausrüstung trotzdem. Die Shoulderpads sind erstaunlich leicht, der Helm dafür umso schwerer. Ich bin ganz froh, dass ich nicht mit zwei Kilo auf dem Kopf durch die Halle rennen musste. Am Ende interessiert mich natürlich: Wie sieht es denn nun mit meinem Potenzial aus? „Wir haben schon schlechtere gesehen“, sagt Svenja Horn mit einem Lachen. Die meisten würden etwa ein Jahr brauchen, um spielbereit zu sein, beruhigt der Trainer. Außerdem fallen mir seine Worte vom Beginn wieder ein: Football, das kann eigentlich jeder spielen.

Spandau Bulldogs:

Der American-Football-Verein „Spandau Bulldogs“ wurde im Jahr 1988 gegründet. Heute hat der Verein eine Männer- und eine Frauenmannschaft sowie A-, B-, und C-Jugendteams. Außerdem gibt es ein Kinder- und ein Erwachsenen-Flag-Team. Flag Football ist eine Variante des Sports, bei der Körperkontakt nicht erlaubt ist. Hinzukommen drei Cheerleading-Gruppen. Heimatstation des Vereins ist das Helmut-Schleusener-Stadion in Spandau, das Platz für 3000 Zuschauer bietet. In Deutschland wird seit 1979 die Herren-Meisterschaft im American Football ausgetragen. Eine Damenliga existiert seit 1990, seit 1992 wird für diese eine offizielle Deutsche Meisterschaft ausgespielt. Der Meister wird im Finale, dem „Ladiesbowl“ bestimmt. Später erhielt Liga die Bezeichnung Bundesliga. Seit 2009 gibt es eine 2. Damenbundesliga, die in vier Gruppen aufgeteilt ist. Zuletzt spielten dort 18 Teams. In dieser Liga wurden die Einstiegsvoraussetzungen für die Vereine gesenkt. So stehen neun statt elf Spielerinnen auf dem Feld. 2011 gründete der Landesverband Nordrhein-Westfalen eine weitere Liga, die aber nur dort agiert.

