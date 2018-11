Sozialarbeiter sind seit zehn Jahren in Spandau unterwegs

Berlin. Wie die Lage damals war, als sie 2008 nach Spandau kamen, das können Enrico Rogge und Muharrem Yildirim noch lebhaft erzählen. Vor den Spandau Arcaden hätten sich an den Abenden damals bis zu 150 Jugendliche getroffen. Sie tranken Alkohol, nahmen Drogen, es war laut und die Stimmung nicht selten aggressiv. Auch im eigentlich beschaulichen Kladow, sagt Rogge, habe es zu der Zeit viele Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen gegeben. „Die Politiker haben damals gesagt, wir müssen etwas tun“, sagt der Sozialarbeiter. So startete das Projekt von „Outreach - Mobile Jugendarbeit“ in Spandau, anfangs mit drei Mitarbeitern.

Seitdem ist viel passiert. „Outreach“ ist inzwischen mit 14 Kollegen im Bezirk unterwegs. Es sind Teams und Jugendklubs hinzugekommen, es gibt heute eine Jugendberatung und ein Flüchtlingsprojekt. Zu seinem zehnten Jubiläum ist die Jugendarbeit des Trägers fest in Spandau etabliert. Mit ihrer Arbeit richtet sich das Team vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren, die von anderen Freizeitangeboten nicht angesprochen werden, die von Ausgrenzung bedroht sind – und sich so auf den Straßen treffen. Als neuestes Projekt ist 2017 die Arbeit mit Flüchtlingen dazugekommen. „Wir hatten vermehrt ganz große Gruppen Geflüchteter und sind dem nicht mehr Herr geworden“, sagt Rogge. „Vor allem wegen der Fülle an Problemen, die die Menschen mitbringen.“

Sozialarbeiter wünschen mehr Angebote für Mädchen

Das Outreach-Team sieht seine Aufgabe nicht nur darin, die Jugendlichen von der Straße zu holen, sondern auch darin, sich für sie einzusetzen und sie zu vertreten. „Die Elternarbeit ist sehr wichtig“, sagt Yildirim. Allerdings gebe es die Schwierigkeit, dass Elternarbeit nicht extra finanziert werde. Daher würde es Projekte, die sich explizit Eltern widmen, in Spandau noch nicht geben. Auch in anderen Punkten sehen die Outreach-Mitarbeiter noch Verbesserungsbedarf. Noch immer gebe es nicht genügend Plätze in Freizeiteinrichtungen für Jugendliche, sagt Rogge. Außerdem müsse es mehr Orte für Mädchen geben. „Für sie fehlt es an Angeboten, die niedrigschwellig sind“, berichtet Mitarbeiterin Fabienne Sponheimer.

Sozialarbeiter verdienen mehr Anerkennung

Sozialarbeiter unter Ärzten im MVZ Heerstraße Nord

