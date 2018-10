Sozialarbeiter sind seit zehn Jahren in Spandau unterwegs

Berlin. Wie die Lage damals war, als sie 2008 nach Spandau kamen, das können Enrico Rogge und Muharrem Yildirim noch lebhaft erzählen. Vor den Spandau Arcaden hätten sich an den Abenden damals bis zu 150 Jugendliche getroffen. Sie tranken Alkohol, nahmen Drogen, es war laut und die Stimmung nicht selten aggressiv. Auch im eigentlich beschaulichen Kladow, sagt Rogge, habe es zu der Zeit viele Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen gegeben. "Die Politiker haben damals gesagt, wir müssen etwas tun", sagt der Sozialarbeiter. So startete das Projekt von "Outreach - Mobile Jugendarbeit" in Spandau, anfangs mit drei Mitarbeitern.

Seitdem ist viel passiert. "Outreach" ist inzwischen mit 14 Kollegen im Bezirk unterwegs. Es sind Teams und Standorte hinzugekommen, es gibt heute eine Jugendberatung und ein Projekt, das sich jungen Geflüchteten im öffentlichen Raum widmet. Zu seinem zehnten Jubiläum ist die Jugendarbeit des Trägers fest in Spandau etabliert. Und die Mitarbeiter können so manche Erfolgsgeschichte erzählen. "Es sind vor allem Einzelfälle", sagt Yildirim. "Es gibt wilde Jugendliche, die zum Teil auch im Gefängnis waren, aber inzwischen ruhig geworden sind und arbeiten."

Damit die Sozialarbeit tatsächlich erfolgreich rein kann, geht es zu Beginn um eines: Vertrauen aufbauen. "Das dauert", sagt Yildirim. "Wir dringen ja quasi in deren Reich ein." Als die Sozialarbeiter 2008 in Spandau anfingen, hätten sie erst einmal geschaut, wo sich die Jugendlichen aufhalten, wann sie zu ihren Treffpunkten kommen. Auch die "Outreach"-Mitarbeiter gingen von da an regelmäßig abends zu den Spandau Arcaden - dem Haupttreffpunkt, hielten sich anfangs einfach in der Nähe auf. "So gewöhnen sie sich langsam dran. Und dann spricht man sie an", erklärt Yildirim.

Outreach will Jugendliche ansprechen, die von Ausgrenzung bedroht sind

Mit ihrer Arbeit richtet sich das Team vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren, die von anderen Freizeitangeboten nicht angesprochen werden, die von Ausgrenzung bedroht sind - und sich so auf den Straßen treffen. Einen Jugendclub in Zentrumsnähe habe es damals nicht gegeben. "Outreach" suchte deshalb selbst nach Räumen und wurde relativ schnell fündig. In Altstadtnähe entstand der erste Treffpunkt. "Wir wollten eine größere Angebotsvielfalt schaffen", sagt Rogge.

Ende 2010 begannen die Sozialarbeiter, sich auch um das Falkenhagener Feld zu kümmern, dafür wurde die Betreuung der Jugendlichen in Kladow beendet. Und ein weiteres Jahr später kam die Jugendberatung hinzu. Es geht um Schwangerschaften, Schulden, Fragen zum Jobcenter oder Schuldistanz, alles in einer geschützten, aber möglichst entspannten Atmosphäre. "Das Konzept hat sich bewährt. Die Jugendlichen sollen nicht das Gefühl haben, ins Amt zu gehen", sagt Fabienne Sponheimer, die das Jugendberatungshaus leitet. Und der Bedarf nach Beratungen sei durchaus vorhanden. "Es gibt Jugendliche, die täglich kommen, um zu reden."

Als neuestes Projekt ist im vergangenen September 2017 die Arbeit mit den Flüchtlingen dazugekommen. "Wir hatten vermehrt ganz große Gruppen Geflüchteter und sind dem nicht mehr Heer geworden", sagt Sozialarbeiter Rogge. "Vor allem wegen der Fülle an Problemen, die die Menschen mitbringen." Es kam ein neues Team mit drei Kollegen dazu, die an den öffentlichen Treffpunkten, aber auch in den Unterkünften präsent sind. Es sei eine Herausforderung gewesen, erst einmal herauszufinden, was die Menschen überhaupt brauchen, erzählt Chayane Holsman, die zu dem Team gehört. "Aber die Kontakte sind geknüpft. Inzwischen werden wir auch weiterempfohlen."

Arbeit mit Eltern gehört zu den Aufgaben dazu

Das Outreach-Team sieht seine Aufgabe nicht nur darin, die Jugendlichen von der Straße zu holen, sondern auch darin, sich für sie einzusetzen und sie zu vertreten - ob gegenüber Nachbarn, Lehrern oder Eltern. "Die Elternarbeit ist sehr wichtig", sagt Yildirim "Wenn sich die Arbeit im Kiez unter den Eltern herum spricht, dann hast du gute Karten." Allerdings gebe es die Schwierigkeit, dass Elternarbeit nicht extra finanziert werden. Aus dem Grund würde es Projekte, die sich explizit den Eltern widmen, in Spandau auch noch nicht geben.

Auch in anderen Punkten sehen die Outreach-Mitarbeiter noch Verbesserungsbedarf. Noch immer gebe es nicht genügend Plätze in Freizeiteinrichtungen für Jugendliche, sagt Rogge. Außerdem müsse es noch mehr Angebote gezielt für Mädchen geben. "Ich stelle häufig fest, dass Mädchen so introvertiert, so unsicher sind, dass sie sich gar nicht reintrauen, wenn dort fünf, sechs Jungen sind", berichtet Fabienne Sponheimer. "Für sie fehlt es an Angeboten, die niedrigschwellig sind." Und auch Willkommensschüler könnten weitere Hilfestellungen gebrauchen, wenn es um den Übergang in die Regelklassen gehe.

Bei ihrer Arbeit haben die Outreach-Mitarbeiter über die Jahre eine Art Wellenbewegung festgestellt: Eine Zeit lang wird es ruhiger, nach drei, vier Jahren wachse der Andrang in den Projekten und die Zahl der Jugendlichen, die sich in Gruppen auf der Straße treffen, wieder. Gerade, so ist des Gefühl von Enrico Rogge, befinde man sich in der zweiten Phase: "Es nimmt gerade wieder zu."

