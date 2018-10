Von sechs Ziegen zu Kinderbüchern inspiriert

Spandau. Der Wunsch, den Elma Nielsen seit ihrer Kindheit gehegt hat, ist ein ungewöhnlicher. Schon als kleines Mädchen hat die Spandauerin von einem besonderen Haustier geträumt: einer Ziege. Warum, das kann sie selbst nicht so genau erklären. „Ich hatte einen Hund, aber Ziegen habe ich von Anfang geliebt“, erzählt sie mit einem Lachen. Weil Nielsen in einer Großstadt aufwuchs, blieb die eigene Ziege lange ein Traum. Bis vor sechs Jahren. „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass auf dem Vierfelderhof Ziegen geboren wurden und Paten gesucht werden“, erinnert sie sich. „Ich bin dann sofort hingefahren.“ Am Ende übernimmt Nielsen, die nur wenige Minuten von dem Hof entfernt wohnt, nicht nur die Patenschaft für eine Ziege, sondern gleich von sechs. Und sie sagt: „Das hat mein Leben total verändert.“

Architektin entschied sich, einen Verlag zu gründen

Tatsächlich ist Elma Nielsen, die Architektur studiert, später in einem Architektenbüro gearbeitet hat, heute Kinderbuchautorin. Sechs Bücher hat sie inzwischen veröffentlicht, außerdem zwei Malbücher herausgegeben. Im Mittelpunkt von allem steht Klara – eine kleine Ziege. Die echte Klara lebt, zusammen mit Nielsens anderen Patenkindern, auf dem Vierfelderhof in Gatow. Ein idyllischer Bauernhof, auf dem die Großstadt Berlin weit weg scheint. Früher, erzählt die Autorin, habe sie nie geschrieben, schon Briefe seien ihr schwergefallen. „Aber die Ziegen haben mich inspiriert.“ Hier, auf dem Vierfelderhof, kamen ihr die Ideen für ein Buch. „Ich wollte schneller schreiben, als meine Hand konnte“, erzählt sie und lacht. An diesen Moment vor sechs Jahren kann sie sich noch gut erinnern. Zu Hause habe ihr Mann die Geschichte gelesen und gesagt: Mach’ weiter. Und das hat sie getan. „Heute kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen“, sagt Nielsen. Und auch die Ziegen, die sie teilweise jeden zweiten Tag besucht hat, sind aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken.

Die Skizzen für ihre Bücher fertigt Elma Nielsen selbst. Sie sind die Grundlage für die späteren Illustrationen

Foto: Seifert

Mit ihren ersten beiden Büchern fuhr die Autorin damals zur Leipziger Buchmesse. Ihr Ziel: Einen Verlag für ihre Geschichten finden. Tatsächlich, berichtet die Berlinerin, seien zwei Verlage interessiert gewesen, allerdings unter der Bedingung, dass Nielsen sämtliche Urheberrechte abgibt. „Aber ich habe gesagt: ‚Mein Kind kann ich nicht verkaufen‘“, erzählt sie. Stattdessen gründete Nielsen ihren eigenen Verlag und finanziert die Herausgabe der Bücher komplett privat.

Dennoch hat sich der damalige Besuch der Buchmesse für sie gelohnt. „Die Leute haben mir gesagt, dass meine Geschichten etwas anderes sind als das, was man in der Buchhandlung findet“, berichtet die Mutter einer 24-jährigen Tochter. „Das hat mich inspiriert weiterzuschreiben.“ Im November 2013 hat sie ihre ersten beiden Geschichten veröffentlicht. Unterstützung erhielt – und erhält sie – von Familie und Freunden, die bis heute immer die ersten Leser ihrer neuen Bücher sind.

Wenn in Nielsens Kopf eine Geschichte entsteht, dann hat sie zuerst die Bilder vor Augen. Wie ein innerer Film sei das, sagt sie. „Ich mache Skizzen, und so entwickelt sich dann die Geschichte“, sagt die Berlinerin. Die Skizzen bilden später die Grundlage für die Illustrationen in ihren Büchern, die eine Freundin ihrer Tochter erstellt.

Alle von Nielsens Geschichten handeln von der Ziege Klara, die Abenteuer erlebt. Sie enthalten Zauber und Fantasie, aber sie haben auch immer einen ernsten Hintergrund. „Die Ziege kämpft für den Naturschutz und dafür, die Welt ein bisschen besser zu machen“, sagt die Berlinerin. Mal rettet die Ziege einen Wald vor der Rodung, mal hilft sie einem kranken Mädchen in Afrika. Die Fakten, etwa auch zum Alltag auf einem Bauernhof habe sie immer gründlich recherchiert, betont die Autorin. Tierschutz, Kinderschutz, Naturschutz – das sind die Themen, die Elma Nielsen wichtig sind, auch über ihre Bücher hinaus. „Ich habe mir irgendwann gesagt: Die Bücher sind nicht alles, was ich will. Ich will noch mehr für Kinder machen.“

Im vergangenen Jahr hat Nielsen deshalb einen gemeinnützigen Verein gegründet: „Klaras Welt“, benannt nach ihrer Buchreihe. Sie hat kostenlose Veranstaltungen für Familien und Kinder organisiert unter dem Motto „Natur lieben lernen“. Sie hat ein „Kinderfriedensprojekt“ ins Leben gerufen, einen Wettbewerb, bei dem Kinder zeichnen oder schreiben sollen, wie die Welt ein glücklicher Ort sein kann und wie Frieden für sie aussieht. Außerdem organisiert sie im Bezirk Lesungen für Schulklassen, aber auch Familien, etwa in der Naturschutzstation am Hahneberg.

Aus der Reihe „Klaras Welt“ sind bislang sechs Bücher erschienen, zuletzt „Der kleine Gerdi auf dem Bauernhof“

Foto: Seifert

Nächste Projekte: Obstbäume und ein neues Buch

Das neueste Projekt der Spandauerin ist ein Bio-Obstbaumgarten, der auf dem Gelände des Vierfelderhofs entstehen soll. Äpfel-, Birnen-, Kirschen- und Mirabellenbäume sollen gepflanzt werden, mit Sorten, die es nur selten zu kaufen gibt. Finanziert werden soll das Projekt über Baum-Patenschaften. Aktuell ist sie deshalb auf der Suche nach interessierten Paten. Einen Teil der Bäume will Nielsen mit ihrem Verein aber auch selbst behalten. „Das Obst wollen wir dann an Kindergärten oder Kinderheime spenden und Apfelsaft herstellen, den wir später verschenken“, erzählt sie. Ideen, das merkt man, hat Nielsen noch immer viele. Sie hofft nun, dass sie auch Sponsoren und Mitstreiter für diese Ideen begeistern kann.

Jetzt, wo sie ihre Ziegen hat, hat Elma Nielsen neue Träume. Zum Beispiel, dass ihre Kinderbücher einmal in Englisch übersetzt und in vielen weiteren Ländern, außer Deutschland, Österreich und der Schweiz, verkauft werden. Sie würde gerne einen kleinen Wald pflanzen und für ihren Verein Bienen kaufen, um eigenen Honig herzustellen. Und überhaupt noch mehr Gutes tun. Gerade ist Nielsen dabei, ihr siebtes Buch zu schreiben. Ihr eigenes Glück, sagt sie, das hat sie gefunden. Auch dank sechs Ziegen vom Gatower Vierfelderhof.

Mehr Informationen zum Verein „Klaras Welt“ und den Projekten gibt es online unter www.klaraswelt-ev.de