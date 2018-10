Wie sich der Kiez Heerstraße-Nord entwickelt

Berlin. Es ist voller geworden im Kiez Heerstraße-Nord. In dem Quartiersmanagement-Gebiet ist die Bevölkerungszahl in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Knapp 19.200 Menschen leben dort. "Zwischen Dezember 2015 und Dezember 2016 sind fast 1000 neue Bewohner dazugekommen", sagt Christian Porst vom Quartiersmanagement. 2014 waren es sogar nur rund 16.000 Menschen gewesen. Daraus folgt: Leerstehende Wohnungen gibt es unter den rund 8.000 im Kiez kaum noch.

"Es sind vor allem Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft zugezogen, darunter viele Familien mit Kindern bis 12 Jahre", sagt Porst. Der Anteil an Bewohnern mit Migrationshintergrund ist ebenfalls drastisch gestiegen: Zwischen Ende 2014 und Ende 2016 - den derzeit aktuellsten Zahlen - um 20,7 Prozent. Inzwischen hat er die 50-Prozent-Marke knapp überschritten, was heißt: Jeder Zweite in dem Kiez hat einen Migrationshintergrund. Dass viele Familien hinzugezogen sind bedeutet auch: Die Zahl der Kinder, die in die Schulen und Kitas drängen, hat stark zugenommen. "Die Kitas und Schulen sind stark belastet. Die Einrichtungen stehen vor erheblichen Herausforderungen", sagt der Quartiersmanager.

Im Bezug auf die Kinder in dem Viertel fällt eine weitere Zahl auf. Die Kinderarmutsquote liegt bei 72,3 Prozent, fast drei Viertel der Kinder sind demnach von Armut betroffen. Zum Vergleich: Der Wert für die gesamte Stadt betrug zuletzt gerade einmal 21,3 Prozent. "Das ist ein dramatisch hoher Wert, einer der höchsten in Berlin", sagt Porst. Auch die Zahl der Familien, die vom Jugendamt oder der Familienhilfe betreut werden, sei hoch, ebenso die Zahl an Menschen, die auf Hilfe vom Jobcenter angewiesen sind.

Straßenkriminalität ist gering, häusliche Gewalt kommt dagegen häufig vor

Blickt man auf die Kriminalitätsentwicklung in dem Kiez, bietet sich ein gemischtes Bild. Die Straßenkriminalität - etwa Raub oder Diebstähle - sei gering und rückläufig, das betont Christian Porst ebenso, wie es bereits die Polizei mehrfach getan hat. Der offene Drogenhandel, den es zeitweise in dem Viertel gegeben habe, sei irgendwann nicht mehr sichtbar gewesen, sagt Porst. Allerdings: "Wir stellen fest, dass es so langsam wieder losgeht." Außerdem spiele in dem Kiez eine Kriminalität eine Rolle, die auf den ersten Blick nicht sichtbar ist: Fälle von häuslicher Gewalt.

Trotz der Zahlen gibt man sich an der Heerstraße aber positiv. "Die Vernetzung der sozialen Träger und Vereine ist gut", betont der Quartiersmanager. "Sie konnte zuletzt noch einmal verbessert werden." Die wohl positivste Nachricht für das Team des Quartiersmanagements war wohl zuletzt aber, dass sie den Stadtteilladen im Staaken-Center bis auf weiteres behalten können. Laut dem Centermanagement sei der Mietinteressent - es soll sich um den Wettanbieter Tipico gehandelt haben - von seinem Vorhaben zurückgetreten, teilte das Team kürzlich mit. Die Erleichterung ist groß, auch bei den Anwohnern, die sich mit unterschiedlichen Aktionen und einer Unterschriftensammlung gegen die Pläne eingesetzt hatten. Das sei "ein riesiger Erfolg der engagierten Anwohner, Vereine und Initiativen", hieß es auch in einer Mitteilung der SPD-Abgeordneten Swen Schulz und Daniel Buchholz.

Grund ist wohl auch, dass sich in dem Einkaufszentrum bereits eine Spielhalle befindet. Ein Wettbüro hätte auch vom Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten genehmigt werden müssen. Wegen der kurzen Entfernung zu der Spielhalle, wäre ein Wettbüro aber wohl nicht genehmigungsfähig gewesen.

Neues Handlungskonzept wird in den nächsten Monaten entwickelt

In den kommenden Monaten soll für das Quartiersmanagement-Gebiet ein neues "Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept"(IHEK) erarbeitet werden, in dem die Ziele und der künftige Handlungsbedarf für den Kiez festgeschrieben sind. Bis April 2019 soll dieses laut Porst fertig sein. Einige Pläne sind bereits klar: Familien und die Nachbarschaft sollen weiter gestärkt werden, außerdem die Suchtprävention im öffentlichen Raum vorangetrieben. Stichwort ist hierbei die Trinker-Szene, die sich seit längerem vor dem Staaken-Center trifft.

Außerdem geht auch die optische Umgestaltung des Quartiers im Rahmen des Förderprogramms "Stadtumbau West" voran. Derzeit laufen vor allem vier Projekte: Die Erneuerung des Vorplatzes vom Staaken-Center, die Umgestaltung vom Egelpfuhlpark und Egelpfuhlgraben sowie die Schaffung von Barrierefreiheit im Bereich Pillnitzer Weg und Maulbeerallee. Hier sind laut dem koordinierenden Büro zehn Maßnahmen geplant, die voraussichtlich im kommenden Sommer umgesetzt werden sollen.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.