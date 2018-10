Auf Grund der Sturmböen ist ein kleines Segelboot gekentert - die Feuerwehr rückte an.

Berlin. Der Herbst ist in Berlin angekommen. Am Dienstag gab es auch Sturmböen in der Stadt.

Foto: Peise

Für ein kleines Segelboot auf dem Stößensee waren die Sturmböen zu stark. Das Boot kenterte.

Foto: Peise

Eine Person wurde leicht verletzt.

Foto: Peise

Die Taucher der Feuerwehr haben mit Hilfe eines Feuerwehrbootes das Segelboot an Land gebracht.