Neue Standortbroschüre soll Mieter für Altstadt begeistern

Berlin. In Spandau will man stärker auf die Altstadt aufmerksam machen. Gewerbemieter werben und den Branchenmix verbessern. Dafür haben Altstadtmanagement und die bezirkliche Wirtschaftsförderung nun eine Standortbroschüre entwickelt. Erstmals sollen dabei Daten für das historische Zentrum - etwa zu Preisen, Besuchern und Einwohnern des Bezirks - gebündelt aufbereitet worden sein. Erarbeitet wurde die Broschüre als Teil des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz", bei dem bis 2025 von Bund und Land rund 50 Millionen in das Spandauer historische Zentrum investiert werden. "Diese Standortbroschüre wirbt gezielt für den Wirtschaftsstandort der Altstadt Spandau", teilt Wirtschaftsstadtrat Gerhard Hanke (CDU) mit. "Sie bildet die Grundlage für eine gezielte Ansprache von neuen Gewerbemietern und Investoren."

Die Standortbroschüre soll künftig eine Ergänzung zum Exposé der Makler für die freien Läden sein. Während letzteres Informationen zur jeweiligen Gewerbeeinheit bietet, kann mit der Standortbroschüre darüberhinaus nachvollzogen werden, wie viele Menschen täglich in der Altstadt unterwegs sind und was daran geschätzt wird. Dafür wurde unter anderem auch Fragebögen für Besucher, Eigentümer und Gewerbetreibende verteilt und ausgewertet. Gut ein Jahr wurde insgesamt an der Broschüre gearbeitet.

Laut der Broschüre sind täglich 30.000 Besucher in der Altstadt unterwegs. Rund 5.000 mehr sind es in den nahen Spandau Arcaden. Klar führend ist laut einer Erhebung aus dem vergangenen Jahr in der Altstadt die zentrale Carl-Schurz-Straße. Bei den Befragungen hat sich zudem ergeben: Oftmals wird ein Bummel mit Besuchen von Rathaus, Bibliothek, Volkshochschule, Ärzten oder

Banken verbunden. Eine besondere Anziehungskraft geht auch von den beiden Wochenmärkten aus.

Arcaden sollen ab 2020 umfassend modernisiert werden

Um mehr Besucher wie Mieter nach Spandau zu holen, wird außerdem darauf gesetzt, Altstadt und Arcaden nicht als Konkurrenten um Kunden zu betrachten, sondern vielmehr zusammen zu bewerben. In diesem Jahr wurde daher an einem Marketingkonzept gearbeitet, dass auf eine gemeinsame und einheitliche Vermarktung des Hauptzentrums abzielen soll. Zudem soll nicht nur die Altstadt mithilfe des Förderprogramms attraktiver werden: Ab dem Jahr 2020 sind laut Broschüre auch für die Arcaden Modernisierungen und Innovationen geplant. "Diese reichen von einem Ausbau der Serviceeinrichtungen über verstärkte Ansiedlungen erlebnisorientierter Branchen bis zur Ausweitung der Fahrradstellplätze", heißt es darin.

In der Altstadt ist es vor allem das Ziel von Altstadtmanagement und Wirtschaftsförderung in den kommenden Jahren die Vielfalt der Geschäfte dort zu erhöhen. Insgesamt gibt es in den Erdgeschossen der Altstadt 324 Gewerbeeinheiten und Ladenflächen, darüber 224 weitere Angebote - meist Dienstleistungen und Ärzte. Die Leerstandsquote bei Geschäften lag laut Broschüre im vergangenen Jahr bei sechs Prozent. Zuletzt wurde häufig die hohe Zahl an Billig-Läden, Nagelstudios oder Imbissen kritisiert. Die neue Standortbroschüre, so Wirtschaftsstadtrat Hanke, werde die bisherigen Maßnahmen zur Erreichung eines adäquaten Branchenmixes unterstützen.

