Zahl der Quereinsteiger an Spandauer Schulen deutlich gestiegen

Spandau. Die Zahl der Quereinsteiger, die an Spandaus Schulen unterrichten, hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Das zeigen die Zahlen, die von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie kürzlich im Schulausschuss vorgestellt wurden. Demnach unterrichten im Bezirk zurzeit 210 Quereinsteiger. Ende 2017 waren es 136 gewesen. Das entspricht einer Steigerung um mehr als 50 Prozent. Als Quereinsteiger gelten Personen, die das Fach, das sie unterrichten sollen, studiert haben, denen aber die pädagogische Ausbildung fehlt.

Vor allem an den Neueinstellungen zum laufenden Schuljahr zeigt sich, dass es schwer ist, ausgebildete Lehrer nach Spandau zu holen. 330 Personen wurden neu eingestellt, 91 von ihnen waren sogenannte Laufbahnbewerber - sprich normale Lehrkräfte. Das entspricht einem Anteil von rund 28 Prozent. Den Rest machten Quereinsteiger, Masterstudenten, Pensionäre und Lehrkräfte ohne volle Lehrbefähigung (LovL) aus.

Letztere haben zwar meist studiert, jedoch kein Fach, das an Berliner Schulen auf dem Stundenplan steht. Insgesamt unterrichten an den öffentlichen Schulen im Bezirk 2281 Personen. Der reine Quereinsteiger-Anteil entspricht dabei 9,2 Prozent (Vorjahr 6,2 Prozent). Rechnet man die LovL mit ein, kommt man auf rund 13,1 Prozent.

Bürgermeister erwartet von Senatsverwaltung Steuerung der Lehrkräfte

Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) nennt die wachsende Zahl an Quereinsteigerzahlen - und insbesondere deren ungleiche Verteilung auf Bezirke und Schulen - ein "totales Desaster". Auch in Spandau selbst unterscheiden sich die Zahlen von Schule zu Schule deutlich. An wenigen Grundschulen soll es bislang keine Quereinsteiger geben, an anderen machen sie mehr als 30 Prozent der Lehrkräfte aus. "Natürlich haben Randbezirke größere Probleme, und außerdem die, die als Brennpunktschulen bekannt sind", sagt Kleebank.

Vom der Senatsverwaltung für Bildung erwartet er daher, dass umgesteuert werde. "Selbst um den Preis, dass wir den ein oder anderen verlieren", sagt der Politiker. Unter bestimmten Voraussetzungen, meint er, würden die Lehrer aber eine Steuerung akzeptieren - in dem für Brennpunktschulen etwa eine sehr gute Ausstattung an Sozialarbeitern, Lehrern und Sachmitteln gesichert ist und Lehrer außerdem die Möglichkeit bekommen, eine Wochenstunde weniger zu unterrichten. So könnte auch Stand und Wahrnehmung der Schulen verbessert werden. "Das geht nicht mit 20 Schulen im Jahr", sagt Kleebank, "aber vielleicht mit zwei."

Zudem hat der Bürgermeister bereits mehrfach gefordert, über eine Wiedereinführung der Verbeamtung von Lehrern nachzudenken. "Alle anderen Bundesländer sind dazu zur Verbeamtung zurückgekehrt, aus guten Gründen", so Kleebank. "Es muss sich etwas verändern, sonst werden wir das nicht in den Griff bekommen." Um mehr junge Lehrer in die Außenbezirke zu locken, sollte seiner Ansicht nach zudem die Ausbildung stärker dorthin verlegt werden. "Wir arbeiten daran, dass wir mehr Lehrerseminare in Spandau haben", sagt er. Deren Zahl soll, wenn alles nach Plan läuft, von zwei auf fünf steigen. "Das wäre ein tolles Signal", meint Kleebank.

