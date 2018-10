Fest zum 70-jährigen Bestehen der Musikschule

Am 13. und 14. Oktober findet von 12-17 Uhr ein großes Jubiläumsfest in den italienischen Höfen der Zitadelle Spandau statt.

Spandau. Die Musikschule des Bezirks wurde 1948 gegründet. Am 13. und 14. Oktober findet von 12-17 Uhr ein großes Jubiläumsfest in den italienischen Höfen der Zitadelle Spandau statt, bei dem Bands, Ensembles und Solisten der Musikschule aus den Bereichen Jazz, Rock & Pop, Gitarren-Ensembles oder das Saxophon-Ensemble „Golden Seven Plus“ die Besucher unterhalten.

Das große Orchester der Musikschule präsentiert um 18 Uhr die Auftragskomposition „Das Leben des Carl Schurz“ (Anmeldung per E-Mail unter reservierung@musikschule-spandau-berlin.de notwendig). Am Sonntag, 10-15 Uhr, läuft dann in den italienischen Höfen das Musikschulkinderfest unter dem Motto „Gespenster & Geister“: In verschiedenen Workshops kann gesungen, getanzt und getrommelt werden. Zwischen den Workshops finden Aufführungen von Kinder-Ensembles statt. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Infotelefon: (030)/90279-5801.

