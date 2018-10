Großartige Gastronomie in Spandau erleben

Andreas Wunderlich ist Architekt, Stadtplaner und Projektleiter des Altstadtmanagements in Spandau. Dieses koordiniert seit 2012 Projekte in der Spandauer Altstadt. Unter anderem geht es um die Ansiedlung von neuen Geschäften, aber auch um die Umsetzung des Förderprogramms „Städtebaulicher Denkmalschutz“. Hier sind seine Tipps für den Bezirk:

Das gefällt mir: Das Gastronomieangebot in der Altstadt Spandau ist einfach großartig. Besonders gern bin ich in der Havelstraße, wo man sich an warmen Tagen, draußen an der schmalen Straße sitzend, mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen kann.

Das gefällt mir nicht: Der zunehmende illegale Autoverkehr in der Fußgängerzone ist für mich ein tägliches Ärgernis. Eigentlich dürfte, bis auf wenige Ausnahmen, in der Zeit zwischen 11 bis 19 Uhr kein Auto mehr fahren. Die Realität sieht leider anders aus.

Mein Tipp: Die komplette Altstadt auf einen Blick kann man eindrucksvoll vom Turm der St. Nikolaikirche und vom Rathausturm betrachten. Während des ganzen Jahres werden Führungen angeboten. Für diejenigen, die nicht Treppen steigen können, empfehle ich das Stadtmodell vor dem Gotischen Haus an der Breiten Straße.

