Mehr als zwei Drittel der Pepitahöfe sind fertig

Berlin. Der Bau der Pepitahöfe im Spandauer Ortsteil Hakenfelde geht voran. Rund 740 der insgesamt 1024 Wohnungen sind bereits bezugsfähig, wie WBM-Sprecherin Steffi Pianka auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mitteilt. Der überwiegende Rest soll bis Anfang 2019 folgen. Die Pepitahöfe, die von den Wohnungsbauunternehmen Degewo und WBM gebaut werden, zählen zu den größten kommunalen Wohnungsbauprojekten in der Stadt.

Von den Wohnungen wird rund ein Viertel mit Miet- und Belegungsbindung vergeben. Das Interesse daran scheint groß: Etwa 90 Prozent der geförderten Wohnungen seien bereits vermietet, sagt Pianka. "Die letzten freien geförderten Wohnungen sind ausschließlich Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 51 bis 58 Quadratmetern." Preislich liege die Gesamtmiete zwischen 430 und 608 Euro. Die freifinanzierten Wohnungen werden erst seit kurzem angeboten. Auch hierbei ist die Nachfrage laut der Sprecherin gut. Mieter zahlen dort laut WBM im Schnitt zehn Euro pro Quadratmeter.

Neue Grundschule soll im Sommer 2021 folgen

Neben Wohnungen sind in den Pepitahöfen auch Gewerbeflächen vorgesehen, die voraussichtlich Ende des ersten Quartasl 2019 zur Übergabe fertig gestellt sein sollen.

Die Zahl ist jedoch begrenzt: Insgesamt soll es sechs Gewerbeeinheiten zwischen 49 und 130 Quadratmetern geben. "Wir sind derzeit noch in Vertragsverhandlungen für die Flächen", erklärt Sprecherin Pianka. Die Branchen würden dabei von einem Café über einen Kiosk bis zum Kosmetikstudio reichen.

Um den zusätzlich entstehenden Bedarf an Schulplätzen zu decken, wird im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive eine Grundschule an der Mertensstraße in Hakenfelde neu gebaut. Derzeit liegen die Arbeiten laut Bezirksbürgermeister und Schulstadtrat Helmut Kleebank (SPD) hierbei im Zeitplan. Allerdings: Auch ohne Verzögerungen soll die Schule erst im Sommer 2021 fertig sein - also mehr als zwei Jahre nach Fertigstellung der Wohnungen.

Derweil tut sich auch im nur gut einen Kilometer entfernten Projekt "Havelperle" etwas: In dem rund 50 Meter hohen Wohnturm in der Hugo-Cassirer-Straße sei vor kurzem die letzte Eigentumswohnung verkauft worden, teilte das Unternehmen "PROJECT Immobilien" mit. Insgesamt entstehen dort 76 Eigentumswohnungen. "Die Rohbauarbeiten sind inzwischen am Dach angelangt", heißt es in der Mitteilung. Ende des Jahres sollen bereits die ersten Wohnungen an ihre Eigentümer übergeben werden.

