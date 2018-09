Fünf Wochen wartet man in Spandau auf Geburtsurkunden

Spandau. Kurz bevor ihre Tochter einen Monat alt wurde, war es endlich so weit: Aus dem Spandauer Bezirksamt bekamen Stefanie und Julien Peitz den Anruf, dass in wenigen Tage die Geburtsurkunde des Mädchens abgeholt werden kann. Knapp fünf Wochen mussten die jungen Eltern darauf warten. Die Geburtsurkunde ist die Grundlage für verschiedene Anträge: Elterngeld, Kindergeld, Mutterschaftsgeld, das nach der Entbindung von der Krankenkasse gezahlt wird. Das bedeutet auch: Solange sie nicht vorliegt, gibt es kein Geld. "Ich finde, das ist eine Zumutung, dass davon ausgegangen wird, dass man so viele Rücklagen hat", sagt Stefanie Peitz.

Fünf Wochen Wartezeit sind in Spandau keine Ausnahme, sondern aktuell der Durchschnitt. Das Ziel liegt im Bezirk eigentlich bei maximal zwei Wochen. Die Ursache, weshalb sich die Wartezeit in den vergangenen Monat verlängert hat, hängt laut dem zuständigen Stadtrat Stephan Machulik (SPD) mit dem Personalmangel zusammen. Und damit, dass versucht wurde, die Wartezeit auf die Sterbeurkunden zu verringern. Die lag bis vor kurzem bei acht Wochen, inzwischen hat sie sich auf drei Wochen reduziert. "Wir gucken, wo der Druck am größten ist", sagt Machulik. "Bei einem Sterbefall flattern Rechnungen rein und es kann schnell passieren, dass man 5000 oder 6000 Euro vorschießen muss." Im Standesamt müssen derzeit Prioritäten gesetzt werden. Die Geburtsurkunden stehen dabei nicht ganz vorne.

15 Standesbeamte arbeiten laut dem Stadtrat in dem Spandauer Amt. Davon seien zwei krank und ein Mitarbeiter sei eigentlich bereits pensioniert, habe sich aber bereit erklärt, an einem Tag in der Woche auszuhelfen. "Wir bräuchten mindestens noch fünf Standesbeamte dazu, dann würde es laufen", sagt Machulik. Das Spandauer Standesamt ist das kleinste in Berlin, weil der Bezirk die wenigsten Einwohner hat. "Aber wir haben vielfältige Probleme hier", so der Stadtrat.

Zwischen Januar und Juli mehr als 4000 Beurkundungen

So würden das Evangelische Waldkrankenhaus und das Krankenhaus Havelhöhe Menschen über die Bezirksgrenzen hinaus anziehen und etwa auch Brandenburger zur Entbindung dorthin kommen. "Wir müssen dann alle Geburten beurkunden, die es im Bezirk gab", erklärt der Kommunalpolitiker. Der monatliche Durchschnitt lag laut Standesamt zuletzt bei gut 300 Geburten, die Zahl der Sterbefälle betrug rund 280. Insgesamt gab es zwischen Januar und Juli mehr als 4000 Beurkundungen im Bezirk.

Um neue Standesbeamte für den Bezirk zu gewinnen, werden unter anderem Hospitationen für Mitarbeiter des Bürgeramts angeboten. Man würde alle Möglichkeiten ausreizen, sagt Machulik. Allerdings: "Die Arbeit im Standesamt ist sehr stressig, sie stehen alle unter Druck." Viele Menschen würden in die Sprechstunden mit der Erwartung kommen, eine Urkunde sofort mitnehmen zu können, und selbst unter Druck stehen, weil sie das Dokument brauchen. "Das ist ein Problem, das schnell zur Eskalation führen kann", sagt der Stadtrat. Inzwischen arbeitet das Bezirksamt mit einem Sicherheitsdienst, um die Mitarbeiter zu schützen.

Auch an der Bezahlung müsste sich aus Sicht des Stadtrats etwas tun, um den Job attraktiver zu machen. Derzeit würden die Standesbeamten nur eine Stufe über den Mitarbeitern des Bürgeramts liegen. "Wir müssen mit den Gewerkschaften dazu ins Gespräch kommen", fordert Machulik.

Das Warten geht nun mit dem Elterngeld weiter

Geld spielt auch bei den jungen Eltern eine Rolle, bei denen sich nun die Zahlungen verzögern. "Es wäre ja in Ordnung, wenn es eine vorläufige Bescheinigung gäbe, dass die Kleine geboren ist", sagt Stefanie Peitz. "Das alles an dieser Urkunde hängt, ist super schwierig." Zumal ihnen im Krankenhaus angekündigt worden sei, dass die Urkunde in unter zwei Wochen vorliege. Erst als sie zwei Wochen nach der Geburt im Standesamt anriefen, wurde ihnen mitgeteilt, dass die Wartezeit wohl doch etwas länger dauere.

Zumal die Geburtsurkunde nicht das einzige ist, was die Familie beschäftigt. Hinzu kommt etwa die Suche nach einem Kitaplatz. Die erste Absage habe sie noch während der Schwangerschaft bekommen, berichtet Stefanie Peitz. Inzwischen, fast anderthalb Monate nach der Geburt, konnten die Spandauer zumindest alle erforderlichen Unterlagen in der Elterngeldstelle einreichen. Allerdings ist auch die laut Stadtrat Machulik personell nicht angemessen besetzt. Eine neue Stelle soll es dort im kommenden Jahr geben. Für die jungen Eltern geht das Warten damit weiter: Wann sie das Elterngeld erhalten werden, wissen sie noch nicht.

