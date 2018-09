Schüler, Eltern und Lehrer demonstrieren vor dem Rathaus

In Spandau haben Schüler, Lehrer und Eltern erneut gegen die Situation an Schulen im Bezirk demonstriert. Kritikpunkte waren überfüllte Klassen und der Personalmangel

Berlin. In Spandau haben Lehrer, Eltern und Schüler erneut gegen den Zustand an den Schulen demonstriert. Für den Dienstagnachmittag hatte der Bezirkselternausschuss zum Protest vor dem Rathaus eingeladen. Teilnehmer kamen mit Fahnen, mit Trommeln und Plakaten, auf denen unter anderem mehr Räume, kleinere Klassen und mehr Personal gefordert wurden. Auch Vertreter der GEW Spandau waren dabei. „An allen Ecken brennt es“, sagte Heike Willert, GEW-Mitglied und Grundschullehrerin. „Die Raumnot und das Problem, dass sich Fenster nicht öffnen lassen, gelten fast für alle Spandauer Schulen.“

Hinzu kommt, dass in dem Bezirk besonders viele Quereinsteiger unterrichten. Wie die GEW-Mitglieder berichteten, seien rund 60 Prozent der neu eingestellten Kollegen an den Schulen keine ausgebildeten Lehrer. "Das Problem ist an den Grundschulen besonders groß“, sagte Willert. Dabei gebe es gerade in Spandau, durch den Zuzug sozial schwacher Familien in den vergangenen Jahren, viele Kinder, die jede Art an Förderung benötigen. „Aber die kann man ihnen nicht mehr geben“, so Willert.

Mensa beim kürzlichen Regen unter Wasser gesetzt

Schwierig bleibt auch die bauliche Situation der Schulen. An der Carlo-Schmid-Oberschule, Spandaus bekanntestem Dauersanierungsfall, soll es bereits wieder einen Vorfall gegeben haben. Wie Elternvertreter Enrico Berndt erzählte, sei der starke Regen in dieser Woche durch das Dach der Mensa gekommen, das Dach habe nicht dicht gehalten. Zumindest sei aber die Reaktion des Bezirks schnell gewesen: „Die zuständige Bauleiterin war gleich da und hat sich das angeschaut“, sagte Berndt. Voraussichtlich soll die Mensa in dieser Woche wieder freigegeben werden.

Daneben seien aber auch die Klassenräume an der Carlo-Schmid-Oberschule überfüllt. Berndt spricht von 28, zum Teil sogar 35 Schülern, die in den achten und zehnten Klassen unterrichtet werden. Und das, obwohl zu diesem Schuljahr sogar die Zahl der zehnten Klassen auf sieben erhöht wurde. Außerdem gebe es Container, die für den Unterricht genutzt werden könnten.

Am Ende der Demonstration zeigten sich die Organisatoren enttäuscht von der Resonanz auf den Protest-Aufruf. Rund 40 Menschen beteiligten sich. Es war die zweite Aktion innerhalb weniger Monate in Spandau. Bereits am letzten Schultag vor den Sommerferien hatte der Bezirkselternausschuss zu einer Demo aufgerufen und dabei gefordert, dass der Bau neuer Schulen nicht länger warten dürfe. Für das nächste Mal, kündigten Vertreter des Bezirkselternausschusses an, wolle man sich etwas anderes überlegen, um Aufmerksamkeit zu erregen.

